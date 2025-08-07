Рейтинг@Mail.ru
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/sudan-2033935661.html
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана - РИА Новости, 07.08.2025
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана и не приемлет угрозы его территориальной целостности и единству, говорится в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:38:00+03:00
2025-08-07T14:38:00+03:00
в мире
судан
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_594:0:2440:1038_1920x0_80_0_0_519a3c1a70d78d766200d196eddd9478.jpg
КАИР, 7 авг - РИА Новости. Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана и не приемлет угрозы его территориальной целостности и единству, говорится в совместном заявлении по итогам визита суданского премьер-министра Камеля Идриса в Каир. В четверг Идрис совершил официальный визит в Египет, это его первая поездка за пределы Судана после назначения в мае на пост премьер-министра. "Египетская сторона подтвердила полную поддержку правительства Судана и всех усилий, направленных на сохранение его национальных институтов, и заявила о неприятии каких-либо угроз его единству и территориальной целостности", - сообщается в заявлении, которое опубликовала канцелярия премьер-министра Египта Мустафы Мадбули. Отмечается, что суданская сторона выразила стремление к развитию сотрудничества в сфере борьбы с заболеваниями и поддержке суданских медиков со стороны Египта. В конце июля повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Власти Судана призвали соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
https://ria.ru/20250722/oms-2030600321.html
https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html
судан
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f14b3a4f03a6e08ec35ac97aaa2e4881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, египет
В мире, Судан, Египет
Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана

Египет подтвердил полную поддержку правительства Судана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 7 авг - РИА Новости. Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана и не приемлет угрозы его территориальной целостности и единству, говорится в совместном заявлении по итогам визита суданского премьер-министра Камеля Идриса в Каир.
В четверг Идрис совершил официальный визит в Египет, это его первая поездка за пределы Судана после назначения в мае на пост премьер-министра.
Флаг судана - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования
22 июля, 13:15
"Египетская сторона подтвердила полную поддержку правительства Судана и всех усилий, направленных на сохранение его национальных институтов, и заявила о неприятии каких-либо угроз его единству и территориальной целостности", - сообщается в заявлении, которое опубликовала канцелярия премьер-министра Египта Мустафы Мадбули.
Отмечается, что суданская сторона выразила стремление к развитию сотрудничества в сфере борьбы с заболеваниями и поддержке суданских медиков со стороны Египта.
В конце июля повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Власти Судана призвали соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Египет остается главным партнером России в Африке
5 августа, 10:53
 
В миреСуданЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала