Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана
Египет подтвердил полную поддержку правительства Судана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 7 авг - РИА Новости. Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана и не приемлет угрозы его территориальной целостности и единству, говорится в совместном заявлении по итогам визита суданского премьер-министра Камеля Идриса в Каир.
"Египетская сторона подтвердила полную поддержку правительства Судана и всех усилий, направленных на сохранение его национальных институтов, и заявила о неприятии каких-либо угроз его единству и территориальной целостности", - сообщается в заявлении, которое опубликовала канцелярия премьер-министра Египта Мустафы Мадбули.
Отмечается, что суданская сторона выразила стремление к развитию сотрудничества в сфере борьбы с заболеваниями и поддержке суданских медиков со стороны Египта.
В конце июля повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Власти Судана призвали соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
Египет остается главным партнером России в Африке
5 августа, 10:53