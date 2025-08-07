https://ria.ru/20250807/sudan-2033935661.html

Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана

Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана - РИА Новости, 07.08.2025

Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана

Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана и не приемлет угрозы его территориальной целостности и единству, говорится в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:38:00+03:00

2025-08-07T14:38:00+03:00

2025-08-07T14:38:00+03:00

в мире

судан

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_594:0:2440:1038_1920x0_80_0_0_519a3c1a70d78d766200d196eddd9478.jpg

КАИР, 7 авг - РИА Новости. Египет поддерживает все усилия по сохранению национальных институтов Судана и не приемлет угрозы его территориальной целостности и единству, говорится в совместном заявлении по итогам визита суданского премьер-министра Камеля Идриса в Каир. В четверг Идрис совершил официальный визит в Египет, это его первая поездка за пределы Судана после назначения в мае на пост премьер-министра. "Египетская сторона подтвердила полную поддержку правительства Судана и всех усилий, направленных на сохранение его национальных институтов, и заявила о неприятии каких-либо угроз его единству и территориальной целостности", - сообщается в заявлении, которое опубликовала канцелярия премьер-министра Египта Мустафы Мадбули. Отмечается, что суданская сторона выразила стремление к развитию сотрудничества в сфере борьбы с заболеваниями и поддержке суданских медиков со стороны Египта. В конце июля повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Власти Судана призвали соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.

https://ria.ru/20250722/oms-2030600321.html

https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html

судан

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, египет