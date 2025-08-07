https://ria.ru/20250807/ssha-2034034887.html

Госдеп заявил, что не готов рассуждать о будущем соглашении Еревана и Баку

07.08.2025

Госдеп заявил, что не готов рассуждать о будущем соглашении Еревана и Баку

Госдепартамент США не готов спекулировать о деталях будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая роль США в управлении Зангезурским коридором,... РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Госдепартамент США не готов спекулировать о деталях будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая роль США в управлении Зангезурским коридором, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот. "Мы надеемся вскоре увидеть определенное (мирное - ред.) соглашение… Что касается деталей и того, как это выглядит, то я не буду спекулировать до тех объявлений, которые предстоит сделать", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя детали будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая вопрос о роли США в Зангезурском коридоре.

