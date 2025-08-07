Рейтинг@Mail.ru
Госдеп заявил, что не готов рассуждать о будущем соглашении Еревана и Баку - РИА Новости, 07.08.2025
21:54 07.08.2025
Госдеп заявил, что не готов рассуждать о будущем соглашении Еревана и Баку
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Госдепартамент США не готов спекулировать о деталях будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая роль США в управлении Зангезурским коридором, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот. "Мы надеемся вскоре увидеть определенное (мирное - ред.) соглашение… Что касается деталей и того, как это выглядит, то я не буду спекулировать до тех объявлений, которые предстоит сделать", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя детали будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая вопрос о роли США в Зангезурском коридоре.
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Госдепартамент США не готов спекулировать о деталях будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая роль США в управлении Зангезурским коридором, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот.
"Мы надеемся вскоре увидеть определенное (мирное - ред.) соглашение… Что касается деталей и того, как это выглядит, то я не буду спекулировать до тех объявлений, которые предстоит сделать", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя детали будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку, включая вопрос о роли США в Зангезурском коридоре.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Армении опасаются потери территорий после переговоров Пашиняна и Алиева
Вчера, 17:13
 
