В США может вырасти цена на специи из-за пошлин на импорт из Индии - РИА Новости, 07.08.2025
14:33 07.08.2025
В США может вырасти цена на специи из-за пошлин на импорт из Индии
в мире
сша
индия
введение трампом пошлин на импорт
евросоюз
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Повышение Соединенными Штатами пошлин на импорт из Индии может повлиять на поставки в США кардамона и других специй на общую сумму в 90,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины, против Индии начиная с 7 августа начнет действовать "взаимная" пошлина в 25%. Всего за последние 12 месяцев США импортировали различных специй на 130,6 миллиона долларов. В частности, к ним относятся семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина. Из этого объема 62% или 81,1 миллиона долларов пришлось на поставки из Индии. Также новые пошлины могут сказаться на поставках в США кардамона, так как почти 42% из них приходятся на Индию. Всего за последние 12 месяцев Штаты импортировали кардамона на 22,2 миллиона долларов, из которых 9,3 миллиона - индийские поставки. В апреле Трамп распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из-за рубежа. Базовая ставка составила 10%, но для 57 стран были установлены повышенные ставки - исходя из торгового дефицита США с каждой из них. С учетом просьб о переговорах от более чем 75 государств действия этих повышенных тарифов были приостановлены до 9 июля, затем данный срок продлили до 1 августа. В итоговом списке стран, договорившихся с Вашингтоном о новых условиях торговли, - Япония, Южная Корея, Великобритания, государства ЕС, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия и Пакистан. Затем, в конце июля, президент США подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Новые пошлины вступают в силу в четверг 7 августа. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
сша
индия
в мире, сша, индия, введение трампом пошлин на импорт, евросоюз
В мире, США, Индия, Введение Трампом пошлин на импорт, Евросоюз
В США может вырасти цена на специи из-за пошлин на импорт из Индии

В США увеличится цена на кардамон из-за пошлин на импорт из Индии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Повышение Соединенными Штатами пошлин на импорт из Индии может повлиять на поставки в США кардамона и других специй на общую сумму в 90,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины, против Индии начиная с 7 августа начнет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Аналитики рассказали NYT, чем Индия может ответить на новые пошлины США
Вчера, 10:32
Всего за последние 12 месяцев США импортировали различных специй на 130,6 миллиона долларов. В частности, к ним относятся семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина. Из этого объема 62% или 81,1 миллиона долларов пришлось на поставки из Индии.
Также новые пошлины могут сказаться на поставках в США кардамона, так как почти 42% из них приходятся на Индию. Всего за последние 12 месяцев Штаты импортировали кардамона на 22,2 миллиона долларов, из которых 9,3 миллиона - индийские поставки.
В апреле Трамп распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из-за рубежа. Базовая ставка составила 10%, но для 57 стран были установлены повышенные ставки - исходя из торгового дефицита США с каждой из них. С учетом просьб о переговорах от более чем 75 государств действия этих повышенных тарифов были приостановлены до 9 июля, затем данный срок продлили до 1 августа.
В итоговом списке стран, договорившихся с Вашингтоном о новых условиях торговли, - Япония, Южная Корея, Великобритания, государства ЕС, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия и Пакистан.
Затем, в конце июля, президент США подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Новые пошлины вступают в силу в четверг 7 августа.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины
6 августа, 22:15
 
