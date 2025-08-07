https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2034016031.html

Спецоперация, 7 августа: ВС России нанесли удар по ж/д узлу ВСУ

Спецоперация, 7 августа: ВС России нанесли удар по ж/д узлу ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025

Спецоперация, 7 августа: ВС России нанесли удар по ж/д узлу ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:18:00+03:00

2025-08-07T19:18:00+03:00

2025-08-07T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

европа

сша

украина

ларри джонсон

вооруженные силы рф

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, сообщило Минобороны РФ в четверг. ВСУ на разных направлениях специальной военной операции потеряли около 1335 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Переговоры России и Украины США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что США в ближайшие дни проведут переговоры с Европой и Украиной с целью достичь прогресса в сближении позиций Киева и Москвы. Президент США Дональд Трамп заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине остается долгим. Он добавил, что не берется предсказывать сроки украинского урегулирования, поскольку уже был разочарован раньше. Трамп отметил, что "чувствует обязательство" содействовать завершению конфликта на Украине. На вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ Трамп ответил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся "серьезные". Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом США было бы лучше провести в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В Еврокомиссии нет какой-либо информации о потенциальных трехсторонних переговорах с участием лидеров РФ и США, а также Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста. Она добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была проинформирована о переговорах Уиткоффа в Кремле. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе. Президент России заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским. "Я ничего в целом не имею против, это возможно", - сказал Путин журналистам в Кремле, комментируя возможность встречи с Зеленским. Президенты России и США могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. ВСУ терпит неудачи Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. Он добавил, что сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым. Почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров, следует из опроса компании Gallup. Согласно результатам исследования, 69% опрошенных выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца". ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Нужно больше оружия США выделят 50 миллиардов долларов на техническое обслуживание и потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение следующих 20 лет, следует из уведомления о закупке, с которым ознакомилось РИА Новости. Схема, по которой Европа будет закупать у США оружие для Украины, невыполнима на практике, поскольку объем производства нужного Киеву вооружения в Соединенных Штатах крайне ограничен, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033996154.html

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html

https://ria.ru/20250807/vsu-2033891923.html

https://ria.ru/20250807/ukraina-2033969725.html

https://ria.ru/20250807/gadi-2033901612.html

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, украина, ларри джонсон, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)