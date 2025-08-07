https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033846718.html

Рота "Шквал" ВСУ попала под удар ТОС "Солнцепек"

Рота "Шквал" ВСУ попала под удар ТОС "Солнцепек"

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" уничтожили позиции украинской роты в Харьковской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.08.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

вооруженные силы рф

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" уничтожили позиции украинской роты в Харьковской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах. "На участке фронта Меловое — Хатнее бойцы группировки войск "Север" результативно отработали ТОСами по скоплениям сил ВСУ в районе Хатнее. Огнем "Солнцепеков" накрыто три позиции роты "Шквал" 425-го отдельного штурмового полка", — сказал собеседник агентства. По его словам, противник активных действий не предпринимал и сосредоточился на укреплении занятых позиций.В силовых структурах рассказали также, что на Харьковском направлении ВСУ пытались контратаковать в районе Синельниково. Атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет FPV-дронов. Бойцы "Севера" отбили три контратаки, 154-я отдельная механизированная бригада ВСУ потеряла почти половину штурмовиков, остальные отступили.Согласно сводке Минобороны за 6 августа, за сутки на Харьковском направлении группировка "Север" нанесла поражения двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах Амбарного, Волчанска, Гатища, Хатнего и Чугуновки. Украинские войска потеряли примерно 185 солдат, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.

харьковская область

