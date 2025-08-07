https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033838670.html
Российские военные уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink
Российские военные уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 07.08.2025
Российские военные уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink
Российские группировки войск "Запад" и "Восток" уничтожили за прошедшие сутки 16 станций спутниковой связи Starlink и 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T05:07:00+03:00
2025-08-07T05:07:00+03:00
2025-08-07T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские группировки войск "Запад" и "Восток" уничтожили за прошедшие сутки 16 станций спутниковой связи Starlink и 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили начальники пресс-центров этих группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев. "Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией … Семь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров журналистам. Он добавил, что группировка "Запад" сбила 44 беспилотника самолетного типа и уничтожила 10 минометов противника. Как отметил, в свою очередь, Яковлев, военнослужащие "Востока" уничтожили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией украинских войск.
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033834254.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink
Группировки Запад и Восток уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink ВСУ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские группировки войск "Запад" и "Восток" уничтожили за прошедшие сутки 16 станций спутниковой связи Starlink и 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили начальники пресс-центров этих группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев.
"Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией … Семь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров журналистам.
Он добавил, что группировка "Запад" сбила 44 беспилотника самолетного типа и уничтожила 10 минометов противника.
Как отметил, в свою очередь, Яковлев, военнослужащие "Востока" уничтожили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией украинских войск.