Российские военные уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink

2025-08-07T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские группировки войск "Запад" и "Восток" уничтожили за прошедшие сутки 16 станций спутниковой связи Starlink и 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили начальники пресс-центров этих группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев. "Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией … Семь терминалов спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров журналистам. Он добавил, что группировка "Запад" сбила 44 беспилотника самолетного типа и уничтожила 10 минометов противника. Как отметил, в свою очередь, Яковлев, военнослужащие "Востока" уничтожили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией украинских войск.

