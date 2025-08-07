https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033837968.html

Российский боец рассказал о потерях бригады ВСУ в районе Орехова

Российский боец рассказал о потерях бригады ВСУ в районе Орехова

ТОКМАК (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Одна из бригад ВСУ понесла значительные потери на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Грибник". Ранее "Грибник" рассказал РИА Новости, что украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе Орехова взамен тех, которые понесли потери. По его словам, новые подразделения ВСУ, некачественно подготовлены и плохо оснащены. "Все, кто напротив нас стоят, они в плюс-минус одинаковом состоянии. Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады (ВСУ - ред.), от которой осталось два с половиной батальона", - сказал "Грибник". Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

