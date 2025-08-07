https://ria.ru/20250807/soglasheniya-2033965129.html
Россия и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций и транспорта
Россия и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций и транспорта
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна подписали два соглашения в области инвестиций и транспорта. Соглашение о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов, а также совместное понимание соглашения своими подписями скрепили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аз-Зейюди. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации и министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области наземного транспорта подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед Аль-Мазруи.
Россия и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций и транспорта
