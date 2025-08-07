https://ria.ru/20250807/soglasheniya-2033965129.html

Россия и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций и транспорта

Россия и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций и транспорта - РИА Новости, 07.08.2025

Россия и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций и транспорта

Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна подписали два соглашения... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:10:00+03:00

2025-08-07T15:10:00+03:00

2025-08-07T15:54:00+03:00

в мире

оаэ

россия

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

максим решетников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033961606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4825fbfb17e4313638fb16896d9b3737.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна подписали два соглашения в области инвестиций и транспорта. Соглашение о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов, а также совместное понимание соглашения своими подписями скрепили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аз-Зейюди. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации и министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области наземного транспорта подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед Аль-Мазруи.

https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание совместных документов в рамках визита президента ОАЭ Подписание совместных документов в рамках визита президента ОАЭ 2025-08-07T15:10 true PT3M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, максим решетников