https://ria.ru/20250807/smolensk-2034022373.html

Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам

Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам - РИА Новости, 07.08.2025

Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам

С августа 2024 года Смоленская область доставила почти 215 тонн необходимого груза для жителей Курской и Белгородской областей, сообщил губернатор Смоленщины... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:44:00+03:00

2025-08-07T19:44:00+03:00

2025-08-07T19:44:00+03:00

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С августа 2024 года Смоленская область доставила почти 215 тонн необходимого груза для жителей Курской и Белгородской областей, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин. Он уточнил, что в помощи жителям регионов, пострадавших в результате боевых действий, помогают смоленские промышленные предприятия. Так, завод "Дорогобужкотломаш" доставил в Курскую область 37 котельных установок общей тепловой мощностью 49,5 мегаватт. Каждая котельная будет обеспечивать теплом квартиры, социальные объекты и предприятия общей площадью от 1,5 до 100 тысяч квадратных метров. По словам Анохина, в Курскую область предприятие отгрузило 30 передвижных и семь блочно-модульных котельных установок. Их планируют передать в муниципальные образования для замены оборудования, которое выходит из строя. Каждый тепловой источник может работать как на газовом, так и на дизельном топливе. Это значит, что в случае отключения электричества установленные дизель-генераторы будут запускаться автоматически и продолжат обеспечивать теплом дома курян. "Это собственная разработка "Дорогобужкотломаша". Подготовить необходимую документацию помогла группа компаний "ЕКС". Над сборкой новых котельных установок на разных этапах трудились от 35 до 70 квалифицированных специалистов", — написал губернатор Смоленской области в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что ради общего дела объединяется вся область: представители власти, бизнеса, предприятия, партии, общественные организации, ветераны и молодежь.

https://ria.ru/20250729/svo-2032149314.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий анохин