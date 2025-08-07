Рейтинг@Mail.ru
Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам - РИА Новости, 07.08.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:44 07.08.2025
Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам
Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам - РИА Новости, 07.08.2025
Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам
С августа 2024 года Смоленская область доставила почти 215 тонн необходимого груза для жителей Курской и Белгородской областей, сообщил губернатор Смоленщины... РИА Новости, 07.08.2025
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С августа 2024 года Смоленская область доставила почти 215 тонн необходимого груза для жителей Курской и Белгородской областей, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин. Он уточнил, что в помощи жителям регионов, пострадавших в результате боевых действий, помогают смоленские промышленные предприятия. Так, завод "Дорогобужкотломаш" доставил в Курскую область 37 котельных установок общей тепловой мощностью 49,5 мегаватт. Каждая котельная будет обеспечивать теплом квартиры, социальные объекты и предприятия общей площадью от 1,5 до 100 тысяч квадратных метров. По словам Анохина, в Курскую область предприятие отгрузило 30 передвижных и семь блочно-модульных котельных установок. Их планируют передать в муниципальные образования для замены оборудования, которое выходит из строя. Каждый тепловой источник может работать как на газовом, так и на дизельном топливе. Это значит, что в случае отключения электричества установленные дизель-генераторы будут запускаться автоматически и продолжат обеспечивать теплом дома курян. "Это собственная разработка "Дорогобужкотломаша". Подготовить необходимую документацию помогла группа компаний "ЕКС". Над сборкой новых котельных установок на разных этапах трудились от 35 до 70 квалифицированных специалистов", — написал губернатор Смоленской области в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что ради общего дела объединяется вся область: представители власти, бизнеса, предприятия, партии, общественные организации, ветераны и молодежь.
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Смоленская область доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам

Смоленщина доставила почти 215 тонн груза курянам и белгородцам с лета 2024 года

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С августа 2024 года Смоленская область доставила почти 215 тонн необходимого груза для жителей Курской и Белгородской областей, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин.
Он уточнил, что в помощи жителям регионов, пострадавших в результате боевых действий, помогают смоленские промышленные предприятия.
Так, завод "Дорогобужкотломаш" доставил в Курскую область 37 котельных установок общей тепловой мощностью 49,5 мегаватт. Каждая котельная будет обеспечивать теплом квартиры, социальные объекты и предприятия общей площадью от 1,5 до 100 тысяч квадратных метров.
По словам Анохина, в Курскую область предприятие отгрузило 30 передвижных и семь блочно-модульных котельных установок. Их планируют передать в муниципальные образования для замены оборудования, которое выходит из строя. Каждый тепловой источник может работать как на газовом, так и на дизельном топливе. Это значит, что в случае отключения электричества установленные дизель-генераторы будут запускаться автоматически и продолжат обеспечивать теплом дома курян.
"Это собственная разработка "Дорогобужкотломаша". Подготовить необходимую документацию помогла группа компаний "ЕКС". Над сборкой новых котельных установок на разных этапах трудились от 35 до 70 квалифицированных специалистов", — написал губернатор Смоленской области в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что ради общего дела объединяется вся область: представители власти, бизнеса, предприятия, партии, общественные организации, ветераны и молодежь.
Смоленская область
Василий Анохин
 
 
