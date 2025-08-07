https://ria.ru/20250807/skoraya-2033914064.html

Житель Нижегородской области угнал скорую, чтобы приехать на свидание

Житель Нижегородской области угнал скорую, чтобы приехать на свидание

происшествия

первомайск

нижегородская область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Полицейские по горячим следам задержали в Первомайске нетрезвого угонщика-рецидивиста, завладевшего машиной скорой помощи и отправившегося на ней на свидание, сообщило МВД Нижегородской области. "Шестидесятилетний судимый местный житель, заметив, что водитель скорой помощи отвлёкся и оставил ключи в замке зажигания, воспользовался ситуацией и угнал автомобиль, решив поразить даму сердца эффектным появлением на свидании. Однако медики быстро обнаружили пропажу, а полицейские оперативно задержали ранее лишенного права управления транспортными средствами угонщика", - говорится в сообщении. Результаты проведенного освидетельствование показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждены уголовные дела за угон и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. "Автомобиль изъят у злоумышленника и возвращён в больницу. Романтику-рецидивисту грозит наказание до пяти лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.

