Швейцария готова содействовать встрече Путина и Трампа

2025-08-07T18:04:00+03:00

ЖЕНЕВА, 7 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария готова содействовать встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, если стороны обратятся с такой просьбой, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Россия и США согласовали договоренность о встрече глав двух государств в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. "Федеральный совет ознакомился с различными заявлениями, касающимися предстоящей встречи лидеров США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. В этом контексте Швейцария подтверждает свою готовность, при необходимости и по просьбе сторон, поддерживать усилия по диалогу и предоставлять свои добрые услуги в соответствии со своей традицией содействия миру и дипломатии", - ответил Эльчингер на вопрос, может ли такая встреча состояться в Женеве. Со своей стороны посольство России в Берне сообщило РИА Новости, что не поддерживает связь с МИД Швейцарии по тематике встречи президентов России и США.

