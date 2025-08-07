Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать одежду для школы - РИА Новости, 07.08.2025
03:09 07.08.2025
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать одежду для школы
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать одежду для школы
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При выборе одежды для школы нужно правильно подобрать размер, вещь не должна стеснять движения ребенка, так как тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а узкие рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор до 4 сентября проводит Всероссийскую горячую линию, посвященную качеству и безопасности товаров для детей и школьников. Номера телефонов для консультаций и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Также круглосуточно работает Единый консультационный центр по номеру 8 800 555 49 43 - звонок бесплатный. Там уточнили, что на Всероссийскую горячую линию поступают вопросы о выборе одежды для школы.
"Одежда для школы должна обеспечить сохранение детского здоровья. Родителям при приобретении формы важно помнить, что в ней ребенок будет проводить пять-шесть и более часов в день. Одежда должна формировать комфортный для ученика микроклимат - это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость", - пояснили там.
В пресс-службе уточнили, что вся детская одежда проходит оценку на соответствие требованием техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".
Роспотребнадзор в рамках установленных полномочий осуществляет госконтроль за соблюдением требований техрегламентов, в том числе за детской одеждой, которая находится в обращении на территории РФ.
Там предупредили, что при выборе школьной одежды нужно обращать внимание на маркировку - ярлычок с данными производителя и составом ткани.
"Маркировка одежды должна содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя, импортера, продавца; наименование изделия; дату изготовления; массовую долю натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия; размер изделия", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что маркировка продукции должна быть нанесена на русском языке. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.
Там добавили, что при выборе школьной одежды также нужно обратить внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием.
"От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани", - сообщили в пресс-службе.
Еще при выборе школьной одежды нужно обратить внимание на наличие документов об оценке соответствия. Продавец обязан предъявить их покупателю по первому требованию, рассказали в Роспотребнадзоре.
"При приобретении одежды для школы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движения ребенка, быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание", - уточнили в ведомстве.
Там также рекомендовали подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.
