Пассажиров севшего в "Шереметьево" рейса отправят на резервном борте
22:23 07.08.2025 (обновлено: 22:29 07.08.2025)
Пассажиров севшего в "Шереметьево" рейса отправят на резервном борте
Пассажиров севшего в "Шереметьево" рейса отправят на резервном борте
происшествия
москва
пенза
олег мельниченко
шереметьево (аэропорт)
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Пассажиров вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза отправят на резервном борте, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что готовившийся к аварийной посадке из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра самолет SSJ-100 сообщением Москва - Пенза благополучно приземлился в "Шереметьево", предварительно, люди не пострадали. "Самолет, следовавший из "Шереметьево" вечерним рейсом Москва - Пенза, в 21.05 мск произвел посадку на аэродроме вылета "Шереметьево" из-за выявленной неисправности. В 22.00 мск из "Шереметьево" планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Согласно онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", рейс SU 6545 Москва - Пенза выполняла авиакомпания "Россия". Борт Sukhoi SuperJet 100 вылетел из "Шереметьево" в 19.46 мск и вернулся обратно в 21.13 мск. Вылет рейса в аэропорт назначения планируется в 22.30 мск.
москва
пенза
Новости
Происшествия, Москва, Пенза, Олег Мельниченко, Шереметьево (аэропорт)
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Пассажиров вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза отправят на резервном борте, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что готовившийся к аварийной посадке из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра самолет SSJ-100 сообщением Москва - Пенза благополучно приземлился в "Шереметьево", предварительно, люди не пострадали.
"Самолет, следовавший из "Шереметьево" вечерним рейсом Москва - Пенза, в 21.05 мск произвел посадку на аэродроме вылета "Шереметьево" из-за выявленной неисправности. В 22.00 мск из "Шереметьево" планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Согласно онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", рейс SU 6545 Москва - Пенза выполняла авиакомпания "Россия". Борт Sukhoi SuperJet 100 вылетел из "Шереметьево" в 19.46 мск и вернулся обратно в 21.13 мск. Вылет рейса в аэропорт назначения планируется в 22.30 мск.
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения
