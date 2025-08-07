https://ria.ru/20250807/sheremetevo-2034036950.html

Пассажиров севшего в "Шереметьево" рейса отправят на резервном борте

Пассажиров вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза отправят на резервном борте, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 07.08.2025

САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Пассажиров вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза отправят на резервном борте, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что готовившийся к аварийной посадке из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра самолет SSJ-100 сообщением Москва - Пенза благополучно приземлился в "Шереметьево", предварительно, люди не пострадали. "Самолет, следовавший из "Шереметьево" вечерним рейсом Москва - Пенза, в 21.05 мск произвел посадку на аэродроме вылета "Шереметьево" из-за выявленной неисправности. В 22.00 мск из "Шереметьево" планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Согласно онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", рейс SU 6545 Москва - Пенза выполняла авиакомпания "Россия". Борт Sukhoi SuperJet 100 вылетел из "Шереметьево" в 19.46 мск и вернулся обратно в 21.13 мск. Вылет рейса в аэропорт назначения планируется в 22.30 мск.

