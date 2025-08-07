Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 07.08.2025 (обновлено: 08:48 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/sevastopol-2033851912.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.08.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T08:36:00+03:00
2025-08-07T08:48:00+03:00
безопасность
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3b31ef3d01d9b949dad0464ceea7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор в 8.34 в четверг.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.Ранее на Крымском мосту было второй раз за четверг остановлено движение автотранспорта.
https://ria.ru/20250807/most-2033851602.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade778d381590d95e80e3283c78f5240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о воздушной тревоге

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Город-герой Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор в 8.34 в четверг.
Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.
Ранее на Крымском мосту было второй раз за четверг остановлено движение автотранспорта.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи
Вчера, 08:33
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала