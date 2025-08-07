https://ria.ru/20250807/sevastopol-2033851912.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.08.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале губернатор в 8.34 в четверг.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.Ранее на Крымском мосту было второй раз за четверг остановлено движение автотранспорта.

севастополь

