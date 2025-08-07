https://ria.ru/20250807/samolet-2033887243.html

После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал

После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал

Пострадавших после аварийной посадки самолета в Астрахани нет, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 07.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Пострадавших после аварийной посадки самолета в Астрахани нет, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка была по техническим причинам. Следователи организовали проверку. "Днем 7 августа 2025 года самолет, следовавший по направлению Москва (Домодедово) - Сочи, совершил аварийную посадку на территории аэропорта Астрахань им. Б.М. Кустодиева. Предварительная причина - незначительное задымление в багажном отсеке. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

