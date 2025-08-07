https://ria.ru/20250807/samolet-2033887243.html
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал - РИА Новости, 07.08.2025
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал
Пострадавших после аварийной посадки самолета в Астрахани нет, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:55:00+03:00
2025-08-07T11:55:00+03:00
2025-08-07T11:55:00+03:00
происшествия
астрахань
москва
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
airbus a321
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_310:154:1503:825_1920x0_80_0_0_c03f44d376628d9299ba5e6e1ee3f665.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Пострадавших после аварийной посадки самолета в Астрахани нет, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка была по техническим причинам. Следователи организовали проверку. "Днем 7 августа 2025 года самолет, следовавший по направлению Москва (Домодедово) - Сочи, совершил аварийную посадку на территории аэропорта Астрахань им. Б.М. Кустодиева. Предварительная причина - незначительное задымление в багажном отсеке. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250807/samolet-2033879113.html
астрахань
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_135:0:1384:937_1920x0_80_0_0_e85c8802d613eb08211aa39e424fac61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, москва, сочи, следственный комитет россии (ск рф), уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), airbus a321
Происшествия, Астрахань, Москва, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Airbus A321
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал
СК проводит проверку после аварийной посадки самолета в Астрахани