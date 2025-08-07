Рейтинг@Mail.ru
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал
11:55 07.08.2025
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал
После аварийной посадки A321 в Астрахани никто не пострадал
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Пострадавших после аварийной посадки самолета в Астрахани нет, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка была по техническим причинам. Следователи организовали проверку. "Днем 7 августа 2025 года самолет, следовавший по направлению Москва (Домодедово) - Сочи, совершил аварийную посадку на территории аэропорта Астрахань им. Б.М. Кустодиева. Предварительная причина - незначительное задымление в багажном отсеке. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
происшествия, астрахань, москва, сочи, следственный комитет россии (ск рф), уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), airbus a321
Происшествия, Астрахань, Москва, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Airbus A321
Аэропорт Астрахани
Аэропорт Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Пострадавших после аварийной посадки самолета в Астрахани нет, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка была по техническим причинам. Следователи организовали проверку.
"Днем 7 августа 2025 года самолет, следовавший по направлению Москва (Домодедово) - Сочи, совершил аварийную посадку на территории аэропорта Астрахань им. Б.М. Кустодиева. Предварительная причина - незначительное задымление в багажном отсеке. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи
