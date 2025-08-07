https://ria.ru/20250807/samolet-2033881640.html
В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи
В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи - РИА Новости, 07.08.2025
В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:37:00+03:00
2025-08-07T11:37:00+03:00
2025-08-07T11:37:00+03:00
происшествия
астрахань
москва
сочи
уральские авиалинии
airbus a321
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 11.28 (местного времени) по техническим причинам. Посадка благополучно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса.
https://ria.ru/20250807/samolet-2033879113.html
астрахань
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, москва, сочи, уральские авиалинии, airbus a321
Происшествия, Астрахань, Москва, Сочи, Уральские авиалинии, Airbus A321
В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи
Рейс из Москвы в Сочи вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 11.28 (местного времени) по техническим причинам. Посадка благополучно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса.