В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи
11:37 07.08.2025
В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель
происшествия
астрахань
москва
сочи
уральские авиалинии
airbus a321
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 11.28 (местного времени) по техническим причинам. Посадка благополучно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса.
астрахань
москва
сочи
происшествия, астрахань, москва, сочи, уральские авиалинии, airbus a321
Происшествия, Астрахань, Москва, Сочи, Уральские авиалинии, Airbus A321
Рейс из Москвы в Сочи вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 11.28 (местного времени) по техническим причинам. Посадка благополучно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса.
