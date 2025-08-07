https://ria.ru/20250807/samolet-2033881640.html

В аэропорту Астрахани рассказали об эсктренной посадке рейса Москва — Сочи

2025-08-07T11:37:00+03:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Астрахани по техническим причинам, пассажиров переместили в здание аэровокзала, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 11.28 (местного времени) по техническим причинам. Посадка благополучно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент пассажиры перемещены в здание аэровокзального комплекса.

