"Миллион мужчин" Салтыковой: бывший муж раскрыл изнанку брака со звездой

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Их называли самой красивой парой российского шоу-бизнеса в начале 90-х. Виктор и Ирина Салтыковы производили впечатление просто идеального союза, любовь так и светилась в их глазах.Только после того, как они расстались, на поверхность выплыла правда: их совместная жизнь напоминала настоящий кошмар, в котором переплелись многочисленные измены, скандалы и насилие.Хотя звезды развелись 30 лет назад, в далеком 1995 году, но до сих пор не могут спокойно общаться друг с другом.Красивое начало грустной историиА ведь поначалу ничего не предвещало такого конца. Виктор повстречал Ирину, которая тогда носила фамилию Сапронова, в 1986 году, когда та вместе с подругой отправилась на концерт группы "Форум", солистом которой был Виктор Салтыков.Молодые артисты сразу после концерта спустились в зал, чтобы пригласить самых красивых девушек продолжить с ними этот чудесный вечер.Увидев Ирину, Виктор подарил ей букет и пригласил в ресторан, но девушка цветы не приняла, а вот составить ему компанию не отказалась.Несколько дней гастролей пролетели незаметно, прощаясь, молодые люди расплакались.А потом Виктор прислал Ирине открытку с признаниями в любви, а она приехала к нему на концерт в Петербург. После этого связь на время прекратилась. Но Ирина знала, что в феврале он приедет в Москву, и подруги уговорили её позвонить первой.Телефон взяла мама Виктора — сказала, что уже наслышана об Ирине. Она оставила свой номер, и с того момента, как Салтыков приехал в столицу, они больше не расставались. Пара поженилась в 1987 году и вскоре стали родителями девочки Алисы.Много пил и изменялПозже певица говорила, что самыми счастливыми были первые два года совместной жизни. Затем брак затрещал по швам, в первую очередь из-за пристрастия Виктора к алкоголю. Когда Салтыков выпивал, он становился агрессивным. Любое слово, сказанное поперёк, вызывало бурю эмоций, а иногда скандал заканчивался рукоприкладством."Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Конечно, я знала, что муж у меня является очень популярным артистом, и это льстило. Однако я была наивной девчонкой и не ожидала, что строить отношения окажется так сложно. Рукоприкладство также было и не раз. Он распускал руки. Сейчас я бы с легкостью ответила, но тогда я была слишком доброй", - рассказывала Салтыкова.Бесконечные скандалы, выяснения отношений, рукоприкладство и измены с обеих сторон. Спустя восемь лет супруги расстались, крайне недовольные и своим опытом семейной жизни, и друг другом.Тем не менее нельзя отрицать, что именно Салтыков очень помог с карьерой начинающей певице, устроив ее в группу "Мираж", да и по поводу своей совместной жизни с Ириной у певца совсем другая точка зрения.Кидала ножиПро свой первый брак даже спустя четверть века Виктор вспоминает о тех годах с ужасом: "Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше".В периоды, когда бывшая супруга якобы всюду рассказывала о нём гадости, артист даже жалел, что она до сих пор носит его фамилию.Однако настаивать, чтобы звезда отказалась от уже раскрученного на сцене имени, не решился."Мне было больно, что она говорила про меня разное. Пускай будет на её совести. Миллион уже было мужчин разных других после меня. Я не люблю грубых женщин, хамок. В плане общения она открытая, но хорошая матерщинница, конечно", — рассказывал позже Виктор."Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из "Электроклуба" подтвердят", — уверяет Салтыков.Как сейчас живут экс-супругиВскоре после развода с Ириной музыкант женился во второй раз, и, похоже, теперь в его жизни наступила полная гармония. Музыкант уверяет, что счастлив в новом браке.По иронии судьбы, вторую жену Салтыкова также зовут Ирина. Только вот внешне она почти полная противоположность бывшей: темноволосая, смуглая и очень высокая.В семье Виктора Салтыкова и Ирины Метлиной родились дочь Анна и сын Святослав.Бывшая супруга Ирина смогла построить успешную сольную карьеру и вырастить красивую и талантливую дочь — Алиса тоже поет, ее треки пользуются популярностью.С отцом дочка практически не общается, между ними сохраняются сложные отношения.Похоже, что и Ирина, и Виктор наконец-то обрели счастье вдали друг от друга.

