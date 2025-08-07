https://ria.ru/20250807/rzhd-2034009144.html

РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания. "РЖД начали испытания контактной сети для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Опытный участок длиной 800 м смонтирован на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Здесь проводится комплекс исследований, который необходим, чтобы подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации", - говорится в сообщении. Для изготовления комплектующих выбраны порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали больше 800 деталей, из которых собран опытный участок. Специалисты проверят совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры. Испытания проходят и системы стационарной диагностики. На опытном участке установлены 32 датчика. Они фиксируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и другие. В будущем они должны будут определять образование наледи, рассказали в РЖД. "РЖД планируют завершить цикл испытаний весной 2026 года", - добавляется в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

