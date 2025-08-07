Руденя: Речной вокзал вновь станет одной из визитных карточек Твери

https://ria.ru/20250807/rudenya-2033963619.html

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Тверской области хотело бы, чтобы Речной вокзал снова стал одной из визитных карточек столицы региона, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В четверг он посетил площадку реализации проекта по созданию культурно-исторического кластера "Речной" в Твери. На месте глава региона провел совещание с представителями подрядной организации и профильных ведомств. Там был рассмотрен план строительных работ. Руденя дал поручения, касающиеся организации автомобильного и пешеходного движения на территории будущего кластера, проработке концепции благоустройства набережной от Нового Волжского до Тверецкого моста. "Наше решение – восстановить этот объект, сделать его максимально функциональным и удобным для современной жизни. Мы хотели бы, чтобы Речной вокзал вновь стал одной из визитных карточек города Твери. Сегодня провели первое установочное совещание с подрядчиком, который был отобран по итогам конкурса. Победила компания "Вис" – это крупная федеральная организация, которая имеет ряд успешных реализованных проектов, в том числе на Волге", – приводит пресс-служба правительства Верхневолжья слова Рудени. Речной вокзал планируется восстановить в историческом виде, с применением современных материалов, систем и оборудования. Здание разместится выше уровня подтопления, с учетом защиты от воздействий при паводках. Кроме того, будет воссоздана часть комплекса Отроч монастыря. Группа "Вис" включена в перечень системообразующих компаний России. В числе реализованных объектов – Сургутский окружной клинический центр материнства и детства. В настоящее время группой "Вис" возводится Государственная филармония и Арктический центр эпоса и искусств в Якутске. Договор с подрядной организацией заключен 1 августа. При этом подрядчик уже приступил к установке строительного городка, начаты проектно-изыскательские работы. Стартует практический этап реализации проекта – подготовка территории к проведению строительно-монтажных работ. Ранее проведены все необходимые подготовительные работы, включая обследование здания, инженерные и археологические изыскания, историко-культурная экспертиза. На основе архивных документов сформированы границы кластера, проведено зонирование территории. Предусмотрено бюджетное финансирование, утверждены концепция и "дорожная карта". Объект станет современным многофункциональным культурно-выставочным центром с информационно-туристическим офисом, музеем, концертно-выставочными залами, рестораном. Также планируется благоустройство набережной с амфитеатром, озеленение, реконструкция причала, установка видовой арки. Речной вокзал возведен в 1935-1938 годах по проекту архитекторов Елены Гавриловой, Петра Райского и инженера Иосифа Тигранова. Его строительство было связано с вводом канала Москва – Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал и службы тверского речного порта. Исторически на этой территории располагался Отроч монастырь. В этом году отмечается 820 лет его первого летописного упоминания. С обителью связаны имена прославленных святых Максима Грека, митрополита Филиппа, Тихона Задонского. В монастыре были написаны Тверской летописный свод 1305 года "Повесть о Михаиле Тверском".

