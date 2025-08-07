https://ria.ru/20250807/rubio-2033823693.html

Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским зависит от прогресса в сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.Возможность встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время зависит от прогресса по указанному направлению работы Вашингтона."Теперь нам нужно сравнить это (условия России - ред.) с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции", - подчеркнул Рубио.

