Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 07.08.2025
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским зависит от прогресса в сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта, заявил американский... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:20:00+03:00
2025-08-07T00:20:00+03:00
2025-08-07T00:28:00+03:00
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским зависит от прогресса в сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.Возможность встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время зависит от прогресса по указанному направлению работы Вашингтона."Теперь нам нужно сравнить это (условия России - ред.) с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции", - подчеркнул Рубио.
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Рубио: встреча Трампа с Путиным и Зеленским возможна при сближении позиций