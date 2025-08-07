Рейтинг@Mail.ru
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 07.08.2025 (обновлено: 00:28 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/rubio-2033823693.html
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 07.08.2025
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским зависит от прогресса в сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта, заявил американский... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:20:00+03:00
2025-08-07T00:28:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
москва
киев
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5dbe6b3e290fff05c288bbbe1ded8b3.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским зависит от прогресса в сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.Возможность встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время зависит от прогресса по указанному направлению работы Вашингтона."Теперь нам нужно сравнить это (условия России - ред.) с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции", - подчеркнул Рубио.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html
сша
украина
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84d9da23542ca4af47d310aa6c21a667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, москва, киев, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Москва, Киев, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
Рубио оценил возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Рубио: встреча Трампа с Путиным и Зеленским возможна при сближении позиций

© AP Photo / Jose Luis MaganaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским зависит от прогресса в сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Возможность встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время зависит от прогресса по указанному направлению работы Вашингтона.
"Теперь нам нужно сравнить это (условия России - ред.) с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции", - подчеркнул Рубио.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине
Вчера, 16:47
 
В миреСШАУкраинаРоссияМоскваКиевМарко РубиоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала