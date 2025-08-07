Путин назвал ОАЭ дружественной страной

https://ria.ru/20250807/rossija-2033924520.html
Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Очень рад видеть вас снова в столице России, мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна", - сказал глава государства в ходе российско-эмиратских переговоров. Путин добавил, что контакты между РФ и ОАЭ поддерживаются на высоком политическом уровне.
россия
оаэ
в мире, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
