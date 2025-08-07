https://ria.ru/20250807/rossija-2033924520.html

Путин назвал ОАЭ дружественной страной

Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Очень рад видеть вас снова в столице России, мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна", - сказал глава государства в ходе российско-эмиратских переговоров. Путин добавил, что контакты между РФ и ОАЭ поддерживаются на высоком политическом уровне.

