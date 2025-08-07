Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ОАЭ дружественной страной
14:07 07.08.2025 (обновлено: 15:20 07.08.2025)
Путин назвал ОАЭ дружественной страной
Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Очень рад видеть вас снова в столице России, мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна", - сказал глава государства в ходе российско-эмиратских переговоров. Путин добавил, что контакты между РФ и ОАЭ поддерживаются на высоком политическом уровне.
в мире, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты дружественной для России страной.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
"Очень рад видеть вас снова в столице России, мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна", - сказал глава государства в ходе российско-эмиратских переговоров.
Путин добавил, что контакты между РФ и ОАЭ поддерживаются на высоком политическом уровне.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Заголовок открываемого материала