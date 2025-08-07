В Кремле заявили о планах России и ОАЭ подписать двусторонние документы

Рейтинг@Mail.ru
11:08 07.08.2025 (обновлено: 11:50 07.08.2025)
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. "В рамках визита главы эмиратского государства планируется подписание двусторонних документов в сферах инвестиций и транспорта", - говорится в материалах к переговорам лидеров. Кроме того, отмечается, что укрепляется договорно-правовая база отношений стран. "В 2025 году заключены важные совместные документы, включая межправсоглашение об устранении двойного налогообложения, а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ," - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом.
"В рамках визита главы эмиратского государства планируется подписание двусторонних документов в сферах инвестиций и транспорта", - говорится в материалах к переговорам лидеров.
Кроме того, отмечается, что укрепляется договорно-правовая база отношений стран.
"В 2025 году заключены важные совместные документы, включая межправсоглашение об устранении двойного налогообложения, а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ," - говорится в сообщении.
РоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянЕвразийский экономический союз
 
 
