https://ria.ru/20250807/rossija-2033875330.html

В Кремле заявили о планах России и ОАЭ подписать двусторонние документы

В Кремле заявили о планах России и ОАЭ подписать двусторонние документы - РИА Новости, 07.08.2025

В Кремле заявили о планах России и ОАЭ подписать двусторонние документы

Россия и ОАЭ планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:08:00+03:00

2025-08-07T11:08:00+03:00

2025-08-07T11:50:00+03:00

россия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823106122_0:194:2788:1762_1920x0_80_0_0_a6ae43109d1102cc395487dddbf33b52.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ планируют подписать двусторонние документы в сферах инвестиций и транспорта, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. "В рамках визита главы эмиратского государства планируется подписание двусторонних документов в сферах инвестиций и транспорта", - говорится в материалах к переговорам лидеров. Кроме того, отмечается, что укрепляется договорно-правовая база отношений стран. "В 2025 году заключены важные совместные документы, включая межправсоглашение об устранении двойного налогообложения, а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ," - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250807/politika-2033824135.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, евразийский экономический союз