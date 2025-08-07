Рейтинг@Mail.ru
Сообщения о кишечной инфекции на теплоходе "Лев Толстой" не подтвердились
20:50 07.08.2025
Сообщения о кишечной инфекции на теплоходе "Лев Толстой" не подтвердились
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала на теплоходе "Лев Толстой" не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве. Ранее Telegram-канал Shot писал, что массовое отравление произошло на теплоходе "Лев Толстой". По их данным, десятки туристов жаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру. "Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проведено эпидрасследование на теплоходе "Лев Толстой". В ходе расследования был осуществлен отбор проб воды, остатков пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды и биоматериала от персонала. Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала не подтвердилась", - рассказали в Роспотребнадзоре.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала на теплоходе "Лев Толстой" не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее Telegram-канал Shot писал, что массовое отравление произошло на теплоходе "Лев Толстой". По их данным, десятки туристов жаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проведено эпидрасследование на теплоходе "Лев Толстой". В ходе расследования был осуществлен отбор проб воды, остатков пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды и биоматериала от персонала. Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала не подтвердилась", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Комар - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае
6 августа, 21:44
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
