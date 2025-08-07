https://ria.ru/20250807/rospotrebnadzor-2034029635.html

Сообщения о кишечной инфекции на теплоходе "Лев Толстой" не подтвердились

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала на теплоходе "Лев Толстой" не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве. Ранее Telegram-канал Shot писал, что массовое отравление произошло на теплоходе "Лев Толстой". По их данным, десятки туристов жаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру. "Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проведено эпидрасследование на теплоходе "Лев Толстой". В ходе расследования был осуществлен отбор проб воды, остатков пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды и биоматериала от персонала. Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала не подтвердилась", - рассказали в Роспотребнадзоре.

