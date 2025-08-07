https://ria.ru/20250807/rosobrnadzor-2034003208.html
Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ в регионах
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Рособрнадзор проработает вопрос организации сдачи пробного ЕГЭ во всех регионах России для желающих, сообщили РИА Новости в ведомстве. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи госэкзамена. "Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе тестового экзамена, доступного дня всех желающих вне зависимости от места их проживания", - говорится в сообщении ведомства. В Рособрнадзоре добавили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к итоговой аттестации играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получения высоких результатов.
