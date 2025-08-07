Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ в регионах

Рейтинг@Mail.ru
13:30 07.08.2025 (обновлено: 18:14 07.08.2025)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Рособрнадзор проработает вопрос организации сдачи пробного ЕГЭ во всех регионах России для желающих, сообщили РИА Новости в ведомстве. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи госэкзамена. "Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе тестового экзамена, доступного дня всех желающих вне зависимости от места их проживания", - говорится в сообщении ведомства. В Рособрнадзоре добавили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к итоговой аттестации играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получения высоких результатов.
общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Рособрнадзор проработает вопрос организации сдачи пробного ЕГЭ во всех регионах России для желающих, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи госэкзамена.
"Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе тестового экзамена, доступного дня всех желающих вне зависимости от места их проживания", - говорится в сообщении ведомства.
В Рособрнадзоре добавили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к итоговой аттестации играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получения высоких результатов.
Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ
12 февраля, 17:45
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
