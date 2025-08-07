https://ria.ru/20250807/rosobrnadzor-2034003208.html

Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ в регионах

Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ в регионах - РИА Новости, 07.08.2025

Рособрнадзор проработает вопрос организации пробного ЕГЭ в регионах

Рособрнадзор проработает вопрос организации сдачи пробного ЕГЭ во всех регионах России для желающих, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:30:00+03:00

2025-08-07T13:30:00+03:00

2025-08-07T18:14:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_0:257:3025:1959_1920x0_80_0_0_b47660d972b7442fbe3d188553e9d8c0.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Рособрнадзор проработает вопрос организации сдачи пробного ЕГЭ во всех регионах России для желающих, сообщили РИА Новости в ведомстве. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать совместно с регионами возможность пробного тестирования ОГЭ и ЕГЭ, приближенного к условиям сдачи госэкзамена. "Рособрнадзор проработает вопрос об организации проведения в каждом регионе тестового экзамена, доступного дня всех желающих вне зависимости от места их проживания", - говорится в сообщении ведомства. В Рособрнадзоре добавили, что эмоционально-психологическая готовность обучающихся к итоговой аттестации играет определенную роль в успешной сдаче экзаменов и получения высоких результатов.

https://ria.ru/20250212/roditeli-1998918469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)