Рейтинг@Mail.ru
Вложения России в золото сократились впервые с 2024 года - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/rezervy-2033986351.html
Вложения России в золото сократились впервые с 2024 года
Вложения России в золото сократились впервые с 2024 года - РИА Новости, 07.08.2025
Вложения России в золото сократились впервые с 2024 года
Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:05:00+03:00
2025-08-07T17:05:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_0:42:3492:2006_1920x0_80_0_0_308adf41d949b3580dec8ba013d3e9d7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ. Ранее в четверг регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 августа сократились до 681,5 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда на 1 июля. Стоимость золота в хранилищах Банка России при этом в прошлом месяце сократилась на 0,08%, составив 248,5 миллиарда долларов против 248,7 миллиарда месяцем ранее. Это стало первым снижением с декабря 2024 года, когда стоимость золота в российских резервах уменьшилась на 1,2%. Несмотря на это снижение, текущий показатель все еще находится вблизи рекордного уровня, зафиксированного месяцем ранее. Доля золота в резервах при этом подросла, достигнув 36,5% против июньских 36,1%. Столько же она составляла в мае, а до этого максимум был в октябре 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.
https://ria.ru/20250307/zoloto-2003697491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_a6b17bba872d821d12b5c4d9ebf87f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Вложения России в золото сократились впервые с 2024 года

Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря 2024 года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Золотые резервы России в июле сократились впервые с декабря прошлого года - хотя и всего на 200 миллионов долларов, следует из данных ЦБ.
Ранее в четверг регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 августа сократились до 681,5 миллиарда долларов с 688,7 миллиарда на 1 июля.
Стоимость золота в хранилищах Банка России при этом в прошлом месяце сократилась на 0,08%, составив 248,5 миллиарда долларов против 248,7 миллиарда месяцем ранее.
Это стало первым снижением с декабря 2024 года, когда стоимость золота в российских резервах уменьшилась на 1,2%. Несмотря на это снижение, текущий показатель все еще находится вблизи рекордного уровня, зафиксированного месяцем ранее.
Доля золота в резервах при этом подросла, достигнув 36,5% против июньских 36,1%. Столько же она составляла в мае, а до этого максимум был в октябре 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была лишь 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота, на уровне 56,9%, наблюдалась на 1 января 1993 года, а в июне 2007 года — минимальная, 2,1%.
Маркированные слитки золота высшей пробы — 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
7 марта, 17:33
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала