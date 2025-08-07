https://ria.ru/20250807/reka-2033922811.html

Пушилин рассказал о расчистке русла реки Кальмиус

Пушилин рассказал о расчистке русла реки Кальмиус

Пушилин рассказал о расчистке русла реки Кальмиус

Расчистка русла реки Кальмиус продолжается в Донецкой Народной Республике, это улучшит наполняемость нескольких водоемов, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 07.08.2025

донецкая народная республика

мариуполь

донецк

денис пушилин

марат хуснуллин

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Расчистка русла реки Кальмиус продолжается в Донецкой Народной Республике, это улучшит наполняемость нескольких водоемов, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "Расчищаем русло Кальмиуса. В бассейне реки расположены Верхнекальмиусское, Нижнекальмиусское, Старобешевское и Павлопольское водохранилища. Оздоровление русла улучшит наполняемость этих водоемов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, расчистку русла реки от мусора и заторов уже завершили в окрестностях сел Вознесенка, Придорожное и поселка Авдотьино, следующий шаг — продвижение в направлении Мариуполя. "Продолжаем работы по увеличению притоков воды: расчищаем реки, углубляем дно водохранилищ. Строим водоводы из Углегорского и Павлопольского водохранилищ вдвое быстрее графика. Зампред правительства Марат Хуснуллин поручил завершить работы до конца года. Это даст 100 тысяч кубов в сутки. Пополним обмелевшее Волынцевское водохранилище и сможем направить дополнительные объемы в Донецк и Макеевку", - добавил глава республики.

