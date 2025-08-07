Ликсутов: изделия столичных предприятий внесли в реестр Минпромторга РФ

https://ria.ru/20250807/reestr-2033858163.html

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Оборудование, созданное столичными предприятиями, внесли в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли России, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. Включение новых технологических решений в реестр Минпромторга – это подтверждение того, что столичный индустриальный сектор создает действительно востребованное качественное и конкурентоспособное оборудование", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что разработки московских предприятий теперь доступны для госзаказчиков без дополнительных препятствий, что открывает горизонты для прогресса российского машиностроения и робототехники для образования.Компании из Москвы производят товары для промышленности, энергокомплекса и других отраслей, а выпускаемая продукция отвечает запросам рынка, подчеркивают в пресс-службе."Включение оборудования столичных производителей в реестр открывает новые возможности для участия в тендерах и государственных закупках. Теперь заказчики из госсектора и сферы образования могут приобретать отечественное оборудование без дополнительных процедур согласования, что существенно упрощает процесс закупок и способствует развитию импортозамещения в сфере промышленного оборудования и образовательных технологий", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, столичная корпорация САГА создает четырехосевых роботов для промышленности. Она снабжает ими российские образовательные организации – с 2020 года она поставила около 3 тысяч единиц.Среди выпускаемой продукции – комплекс, который позволяет студентам и школьникам изучить основы программирования роботов-манипуляторов, а также подготовиться к внедрению робототехники в производство. Учебный робот вошел в реестр Минпромторга РФ. Учащимся доступны методические материалы, а сама корпорация постоянно обновляет программное обеспечение.Также в реестр попал фрезерный обрабатывающий центр от столичного предприятия "БИВЕРТЕХ". Сотрудники предприятий смогут использовать его в тяжелых производственных условиях, а само устройство способно работать круглосуточно. Из-за использования станины из синтетического диабаза конструкция устройства отличается повышенной точностью и жесткостью. Центр поддерживает интеграцию промроботов, у него есть функция удаленного мониторинга и система сменных паллет.В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ вошел программируемый логический контроллер для автоматизации индустриальных процессов и систем управления, его создала московская компания "Электропривод НПЦ-ИТ". Оборудование может подключить до 20 модулей, поддерживает различные интерфейсы, работает с аналоговыми сигналами 0–20 и 4–20 миллиампер, а также датчиками температуры. Благодаря системе защиты контроллер защищен от скачков напряжения и обеспечивает точность измерений.Ранее Гарбузов рассказал о том, что новый бизнес-центр построят около станций столичной подземки "Калужская" и "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда, новое здание обеспечит рабочими местами более тысячи горожан.

