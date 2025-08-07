Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: изделия столичных предприятий внесли в реестр Минпромторга РФ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:30 07.08.2025 (обновлено: 09:36 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/reestr-2033858163.html
Ликсутов: изделия столичных предприятий внесли в реестр Минпромторга РФ
Ликсутов: изделия столичных предприятий внесли в реестр Минпромторга РФ - РИА Новости, 07.08.2025
Ликсутов: изделия столичных предприятий внесли в реестр Минпромторга РФ
Оборудование, созданное столичными предприятиями, внесли в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли России, заявил... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:30:00+03:00
2025-08-07T09:36:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
максим ликсутов
анатолий гарбузов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033857595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0efa7c996cdcfc0f9007dffb52d335.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Оборудование, созданное столичными предприятиями, внесли в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли России, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. Включение новых технологических решений в реестр Минпромторга – это подтверждение того, что столичный индустриальный сектор создает действительно востребованное качественное и конкурентоспособное оборудование", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что разработки московских предприятий теперь доступны для госзаказчиков без дополнительных препятствий, что открывает горизонты для прогресса российского машиностроения и робототехники для образования.Компании из Москвы производят товары для промышленности, энергокомплекса и других отраслей, а выпускаемая продукция отвечает запросам рынка, подчеркивают в пресс-службе."Включение оборудования столичных производителей в реестр открывает новые возможности для участия в тендерах и государственных закупках. Теперь заказчики из госсектора и сферы образования могут приобретать отечественное оборудование без дополнительных процедур согласования, что существенно упрощает процесс закупок и способствует развитию импортозамещения в сфере промышленного оборудования и образовательных технологий", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, столичная корпорация САГА создает четырехосевых роботов для промышленности. Она снабжает ими российские образовательные организации – с 2020 года она поставила около 3 тысяч единиц.Среди выпускаемой продукции – комплекс, который позволяет студентам и школьникам изучить основы программирования роботов-манипуляторов, а также подготовиться к внедрению робототехники в производство. Учебный робот вошел в реестр Минпромторга РФ. Учащимся доступны методические материалы, а сама корпорация постоянно обновляет программное обеспечение.Также в реестр попал фрезерный обрабатывающий центр от столичного предприятия "БИВЕРТЕХ". Сотрудники предприятий смогут использовать его в тяжелых производственных условиях, а само устройство способно работать круглосуточно. Из-за использования станины из синтетического диабаза конструкция устройства отличается повышенной точностью и жесткостью. Центр поддерживает интеграцию промроботов, у него есть функция удаленного мониторинга и система сменных паллет.В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ вошел программируемый логический контроллер для автоматизации индустриальных процессов и систем управления, его создала московская компания "Электропривод НПЦ-ИТ". Оборудование может подключить до 20 модулей, поддерживает различные интерфейсы, работает с аналоговыми сигналами 0–20 и 4–20 миллиампер, а также датчиками температуры. Благодаря системе защиты контроллер защищен от скачков напряжения и обеспечивает точность измерений.Ранее Гарбузов рассказал о том, что новый бизнес-центр построят около станций столичной подземки "Калужская" и "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда, новое здание обеспечит рабочими местами более тысячи горожан.
https://ria.ru/20250721/liksutov-2030378533.html
https://ria.ru/20250524/liksutov-2018833481.html
https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033857595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc82a3e3c39c3f907642b6a394cb9cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , максим ликсутов , анатолий гарбузов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Москва
Ликсутов: изделия столичных предприятий внесли в реестр Минпромторга РФ

Ликсутов: изделия московских компаний вошли в реестр Минпромторга РФ

© Фото : пресс-служба ДИППРабота предприятия "БИВЕРТЕХ"
Работа предприятия БИВЕРТЕХ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Работа предприятия "БИВЕРТЕХ"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Оборудование, созданное столичными предприятиями, внесли в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли России, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. Включение новых технологических решений в реестр Минпромторга – это подтверждение того, что столичный индустриальный сектор создает действительно востребованное качественное и конкурентоспособное оборудование", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Производство единого кабеля для аэродромов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Ликсутов: столичные предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электроники
21 июля, 12:00
Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что разработки московских предприятий теперь доступны для госзаказчиков без дополнительных препятствий, что открывает горизонты для прогресса российского машиностроения и робототехники для образования.
Компании из Москвы производят товары для промышленности, энергокомплекса и других отраслей, а выпускаемая продукция отвечает запросам рынка, подчеркивают в пресс-службе.
"Включение оборудования столичных производителей в реестр открывает новые возможности для участия в тендерах и государственных закупках. Теперь заказчики из госсектора и сферы образования могут приобретать отечественное оборудование без дополнительных процедур согласования, что существенно упрощает процесс закупок и способствует развитию импортозамещения в сфере промышленного оборудования и образовательных технологий", – подчеркнул министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Так, столичная корпорация САГА создает четырехосевых роботов для промышленности. Она снабжает ими российские образовательные организации – с 2020 года она поставила около 3 тысяч единиц.
Проект здания технопарка с авторампами в Алтуфьево - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Ликсутов: в Москве создадут промпарк для инновационных и легких производств
24 мая, 13:00
Среди выпускаемой продукции – комплекс, который позволяет студентам и школьникам изучить основы программирования роботов-манипуляторов, а также подготовиться к внедрению робототехники в производство. Учебный робот вошел в реестр Минпромторга РФ. Учащимся доступны методические материалы, а сама корпорация постоянно обновляет программное обеспечение.
Также в реестр попал фрезерный обрабатывающий центр от столичного предприятия "БИВЕРТЕХ". Сотрудники предприятий смогут использовать его в тяжелых производственных условиях, а само устройство способно работать круглосуточно. Из-за использования станины из синтетического диабаза конструкция устройства отличается повышенной точностью и жесткостью. Центр поддерживает интеграцию промроботов, у него есть функция удаленного мониторинга и система сменных паллет.
В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ вошел программируемый логический контроллер для автоматизации индустриальных процессов и систем управления, его создала московская компания "Электропривод НПЦ-ИТ". Оборудование может подключить до 20 модулей, поддерживает различные интерфейсы, работает с аналоговыми сигналами 0–20 и 4–20 миллиампер, а также датчиками температуры. Благодаря системе защиты контроллер защищен от скачков напряжения и обеспечивает точность измерений.
Ранее Гарбузов рассказал о том, что новый бизнес-центр построят около станций столичной подземки "Калужская" и "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда, новое здание обеспечит рабочими местами более тысячи горожан.
Производство электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Ликсутов: В Москве выросло производство компьютеров, электроники и оптики
4 апреля, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала