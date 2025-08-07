https://ria.ru/20250807/razvitie-2033918854.html
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией - РИА Новости, 07.08.2025
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией
Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами."Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией
