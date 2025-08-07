https://ria.ru/20250807/razvitie-2033918854.html

Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией

Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией - РИА Новости, 07.08.2025

Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией

Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:48:00+03:00

2025-08-07T13:48:00+03:00

2025-08-07T14:05:00+03:00

оаэ

мухаммед бен заид аль нахайян

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033902509_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_e6b2640160a7a67ab633530cbc53dbdb.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами."Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.

https://ria.ru/20250807/putin-2033917926.html

оаэ

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, москва