Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 07.08.2025 (обновлено: 14:05 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/razvitie-2033918854.html
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией - РИА Новости, 07.08.2025
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией
Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:48:00+03:00
2025-08-07T14:05:00+03:00
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033902509_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_e6b2640160a7a67ab633530cbc53dbdb.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами."Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.
https://ria.ru/20250807/putin-2033917926.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033902509_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_956334d3065297debdaf2ce1eab6b63b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, москва
ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Россия, Москва
Президент ОАЭ оценил темп развития отношений страны с Россией

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил об ускоренном развитие отношений ОАЭ с РФ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Отношения ОАЭ и РФ стремительно развиваются в течение последних лет, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Как отметил лидер ОАЭ, он рад присутствовать в Москве, а отношения его страны и России развиваются ускоренными темпами.
"Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы", - сказал он.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 7 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Путин оценил гуманитарное взаимодействие между Россией и ОАЭ
Вчера, 13:46
 
ОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала