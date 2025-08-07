https://ria.ru/20250807/pyshnyy-2033953435.html

Глава Нацбанка Украины сделал истеричное заявление из-за копеек

Глава Нацбанка Украины сделал истеричное заявление из-за копеек - РИА Новости, 07.08.2025

Глава Нацбанка Украины сделал истеричное заявление из-за копеек

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина пожаловался, что копейки "объединяют" Киев с Москвой. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:17:00+03:00

2025-08-07T15:17:00+03:00

2025-08-07T15:17:00+03:00

в мире

украина

андрей пышный

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823855_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_39f79c30ca689e93b80d424231c44573.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина пожаловался, что копейки "объединяют" Киев с Москвой.Таким образом он попытался объяснить необходимость переименования копеек в шаги."Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, – в голове", — сказал Пышный.В прошлом году журнал Forbes писал, что Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на шаги, что, в свою очередь, требует внесения изменений в законодательство.Копейкой разменная монета называется также в России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032981886.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андрей пышный, россия