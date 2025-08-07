https://ria.ru/20250807/pyshnyy-2033953435.html
Глава Нацбанка Украины сделал истеричное заявление из-за копеек
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина пожаловался, что копейки "объединяют" Киев с Москвой. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина пожаловался, что копейки "объединяют" Киев с Москвой.Таким образом он попытался объяснить необходимость переименования копеек в шаги."Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, – в голове", — сказал Пышный.В прошлом году журнал Forbes писал, что Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на шаги, что, в свою очередь, требует внесения изменений в законодательство.Копейкой разменная монета называется также в России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
