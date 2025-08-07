Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Российские силы ПВО сбили за сутки восемь британских ракет Storm Shadow
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и 240 дронов, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, через который ВСУ перебрасывают вооружения и технику на Донбасс, складам беспилотников большой дальности и пунктам управления ими, а также местам временной дислокации ВСУ и наемников в 133 районах.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
- 664 самолета;
- 283 вертолета;
- 75 210 беспилотников;
- 625 зенитных ракетных комплексов;
- 24 478 танков и других боевых бронемашин;
- 1584 боевые машины РСЗО;
- 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 39 238 военных автомобилей.
