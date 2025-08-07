Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 07.08.2025 (обновлено: 13:30 07.08.2025)
Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и 240 дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и 240 дронов, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, через который ВСУ перебрасывают вооружения и технику на Донбасс, складам беспилотников большой дальности и пунктам управления ими, а также местам временной дислокации ВСУ и наемников в 133 районах.Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Российские силы ПВО сбили за сутки восемь британских ракет Storm Shadow

Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и 240 дронов, сообщило Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
Вчера, 07:34
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, через который ВСУ перебрасывают вооружения и технику на Донбасс, складам беспилотников большой дальности и пунктам управления ими, а также местам временной дислокации ВСУ и наемников в 133 районах.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
  • 664 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 75 210 беспилотников;
  • 625 зенитных ракетных комплексов;
  • 24 478 танков и других боевых бронемашин;
  • 1584 боевые машины РСЗО;
  • 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 39 238 военных автомобилей.
