https://ria.ru/20250807/pvo-2033890071.html

Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 07.08.2025

Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и 240 дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:08:00+03:00

2025-08-07T12:08:00+03:00

2025-08-07T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

великобритания

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и 240 дронов, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, через который ВСУ перебрасывают вооружения и технику на Донбасс, складам беспилотников большой дальности и пунктам управления ими, а также местам временной дислокации ВСУ и наемников в 133 районах.Потери украинских войск за все время спецоперации составили:

https://ria.ru/20250807/vsu-2033846088.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, великобритания, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф