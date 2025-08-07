https://ria.ru/20250807/putin-2033917143.html
Россия придает особое значение отношениям с ОАЭ, заявил Путин
2025-08-07T13:44:00+03:00
2025-08-07T13:44:00+03:00
2025-08-07T15:16:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия придает особое значение отношениям с ОАЭ, заявил президент РФ Владимир Путин.Переговоры Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле."Ваше Высочество, дорогие друзья, позвольте мне вас поприветствовать сердечно в Москве. Ваше Высочество, я очень рад видеть Вас снова в столице России. Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
