В Подмосковье промпредприятия принесли 3,5 трлн рублей с начала года
Новости Подмосковья
 
18:38 07.08.2025
В Подмосковье промпредприятия принесли 3,5 трлн рублей с начала года
В Подмосковье промпредприятия принесли 3,5 трлн рублей с начала года - РИА Новости, 07.08.2025
В Подмосковье промпредприятия принесли 3,5 трлн рублей с начала года
Московская область продемонстрировала впечатляющие темпы роста доходов обрабатывающей промышленности в первые полгода 2025 года. Общий объем выручки составил... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московская область продемонстрировала впечатляющие темпы роста доходов обрабатывающей промышленности в первые полгода 2025 года. Общий объем выручки составил 3,5 триллиона рублей, что на 15% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Такие тенденции свидетельствуют о способности региональных производств эффективно адаптироваться к изменениям на внутреннем и мировом рынках. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство экономики и финансов.Основной вклад в успех внесли предприятия пищевой промышленности, принесшие региону 754 миллиарда рублей, что соответствует доле в 22% от совокупного дохода. Продукция металлургической отрасли оценивалась в 600 миллиардов рублей, или около 17% оборота. Химическая промышленность, производители строительных материалов и резинотехнических изделий также вносят существенный вклад в экономическое благополучие региона.Отдельно выделяются высокие темпы роста в ряде направлений. Производители кожаных изделий показали взрывной рост выручки в 2,4 раза, достигнув показателя в 26 миллиардов рублей. Компании, специализирующиеся на выпуске компьютеров, электронных компонентов и оптико-электронных приборов, смогли нарастить доходы в 1,6 раза, выйдя на рубеж в 149 миллиардов рублей.Динамика подтверждает значимость сферы обработки сырья и продуктов для социально-экономической устойчивости региона, укрепляет финансовую базу бюджета и создает новые вакансии в перспективных сегментах.
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье промпредприятия принесли 3,5 трлн рублей с начала года

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московская область продемонстрировала впечатляющие темпы роста доходов обрабатывающей промышленности в первые полгода 2025 года. Общий объем выручки составил 3,5 триллиона рублей, что на 15% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Такие тенденции свидетельствуют о способности региональных производств эффективно адаптироваться к изменениям на внутреннем и мировом рынках. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство экономики и финансов.
Основной вклад в успех внесли предприятия пищевой промышленности, принесшие региону 754 миллиарда рублей, что соответствует доле в 22% от совокупного дохода. Продукция металлургической отрасли оценивалась в 600 миллиардов рублей, или около 17% оборота. Химическая промышленность, производители строительных материалов и резинотехнических изделий также вносят существенный вклад в экономическое благополучие региона.
Отдельно выделяются высокие темпы роста в ряде направлений. Производители кожаных изделий показали взрывной рост выручки в 2,4 раза, достигнув показателя в 26 миллиардов рублей. Компании, специализирующиеся на выпуске компьютеров, электронных компонентов и оптико-электронных приборов, смогли нарастить доходы в 1,6 раза, выйдя на рубеж в 149 миллиардов рублей.
Динамика подтверждает значимость сферы обработки сырья и продуктов для социально-экономической устойчивости региона, укрепляет финансовую базу бюджета и создает новые вакансии в перспективных сегментах.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
