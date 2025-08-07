Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
13:27 07.08.2025 (обновлено: 13:39 07.08.2025)
Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в четверг в Кремле.Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.Путин отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне.Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. До этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в четверг в Кремле.
Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Путин отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне.
Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. До этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
Улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Москву украсили флагами ОАЭ к визиту президента
