Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
2025-08-07T13:27:00+03:00
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне пройдут в четверг в Кремле.Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.Путин отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне.Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. До этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
оаэ
2025
ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
