В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Пожар ликвидирован в здании, где располагаются несколько кафе в Хабаровске, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожарные подразделения ликвидируют возгорание в здании на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске - загорелась вытяжка на втором этаже. Из здания самостоятельно вышли 30 человек. Позднее мэрия города сообщила, что пожар был локализован на 25 "квадратах", где горела вытяжка и часть стены в заведении "Султан Базар".
"Причины пожара в центре Хабаровска устанавливаются. Дана его полная ликвидация. В 16.30 (9.30 мск - ред.) пожарные завершили разбор конструкций и проверку на наличие скрытых очагов тления. Всего к реагированию на возгорание привлекалось девять единиц техники и 32 человека. На месте работают дознаватели МЧС России", - сообщает краевой главк МЧС.
Сообщается, что пожар возник около 13.00 (6.00 мск) в четверг. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.
"В ходе тушения пожара на крыше обнаружен мужчина, его спасли при помощи автолестницы. Пострадавших нет. Также из здания спасены животные, которые жили в кафе", - информирует краевой главк МЧС.
Отмечается, что от огня пострадали вытяжка и наружная стена, а также мебель с предметами декора на втором этаже. Было предотвращено распространение огня на кровлю.
В здании располагаются кафе "Месхети", "Султан Базар", "Пани Фазани" и бар Hadau.
