Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе - РИА Новости, 07.08.2025
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе
Пожар ликвидирован в здании, где располагаются несколько кафе в Хабаровске, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:38:00+03:00
2025-08-07T10:38:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Пожар ликвидирован в здании, где располагаются несколько кафе в Хабаровске, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожарные подразделения ликвидируют возгорание в здании на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске - загорелась вытяжка на втором этаже. Из здания самостоятельно вышли 30 человек. Позднее мэрия города сообщила, что пожар был локализован на 25 "квадратах", где горела вытяжка и часть стены в заведении "Султан Базар". "Причины пожара в центре Хабаровска устанавливаются. Дана его полная ликвидация. В 16.30 (9.30 мск - ред.) пожарные завершили разбор конструкций и проверку на наличие скрытых очагов тления. Всего к реагированию на возгорание привлекалось девять единиц техники и 32 человека. На месте работают дознаватели МЧС России", - сообщает краевой главк МЧС. Сообщается, что пожар возник около 13.00 (6.00 мск) в четверг. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу. "В ходе тушения пожара на крыше обнаружен мужчина, его спасли при помощи автолестницы. Пострадавших нет. Также из здания спасены животные, которые жили в кафе", - информирует краевой главк МЧС. Отмечается, что от огня пострадали вытяжка и наружная стена, а также мебель с предметами декора на втором этаже. Было предотвращено распространение огня на кровлю. В здании располагаются кафе "Месхети", "Султан Базар", "Пани Фазани" и бар Hadau.
https://ria.ru/20250716/pozhar-2029462979.html
https://ria.ru/20250330/pozhar-2008286268.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе

В Хабаровске потушили пожар на 25 квадратах в здании, где расположены 4 кафе

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Пожар ликвидирован в здании, где располагаются несколько кафе в Хабаровске, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожарные подразделения ликвидируют возгорание в здании на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске - загорелась вытяжка на втором этаже. Из здания самостоятельно вышли 30 человек. Позднее мэрия города сообщила, что пожар был локализован на 25 "квадратах", где горела вытяжка и часть стены в заведении "Султан Базар".
Пожар в ресторане в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Севастополе загорелся ресторан
16 июля, 14:06
"Причины пожара в центре Хабаровска устанавливаются. Дана его полная ликвидация. В 16.30 (9.30 мск - ред.) пожарные завершили разбор конструкций и проверку на наличие скрытых очагов тления. Всего к реагированию на возгорание привлекалось девять единиц техники и 32 человека. На месте работают дознаватели МЧС России", - сообщает краевой главк МЧС.
Сообщается, что пожар возник около 13.00 (6.00 мск) в четверг. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.
«
"В ходе тушения пожара на крыше обнаружен мужчина, его спасли при помощи автолестницы. Пострадавших нет. Также из здания спасены животные, которые жили в кафе", - информирует краевой главк МЧС.
Отмечается, что от огня пострадали вытяжка и наружная стена, а также мебель с предметами декора на втором этаже. Было предотвращено распространение огня на кровлю.
В здании располагаются кафе "Месхети", "Султан Базар", "Пани Фазани" и бар Hadau.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторане в Вологде - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Вологде загорелся ресторан
30 марта, 22:23
 
ПроисшествияХабаровскРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала