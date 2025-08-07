https://ria.ru/20250807/pozhar-2033861292.html

На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА

На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА

Возгорание на территории НПЗ площадью 250 квадратных метров после падения обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района Краснодарского края ликвидировали,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:58:00+03:00

2025-08-07T09:58:00+03:00

2025-08-07T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_b2ea9e4fe93777c64dde9355cc4a2b93.jpg

СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Возгорание на территории НПЗ площадью 250 квадратных метров после падения обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района Краснодарского края ликвидировали, сообщили в оперативном штабе региона. "Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров. В 7.38 (мск - ред.) ликвидировали открытое горение. В 8.21 (мск - ред.) – полностью потушили", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев