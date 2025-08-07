Рейтинг@Mail.ru
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 07.08.2025
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА
СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Возгорание на территории НПЗ площадью 250 квадратных метров после падения обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района Краснодарского края ликвидировали, сообщили в оперативном штабе региона. "Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров. В 7.38 (мск - ред.) ликвидировали открытое горение. В 8.21 (мск - ред.) – полностью потушили", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Возгорание на территории НПЗ площадью 250 квадратных метров после падения обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района Краснодарского края ликвидировали, сообщили в оперативном штабе региона.
"Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров. В 7.38 (мск - ред.) ликвидировали открытое горение. В 8.21 (мск - ред.) – полностью потушили", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожару был присвоен четвертый ранг сложности.
Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
