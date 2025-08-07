https://ria.ru/20250807/poshliny-2034041090.html
США из-за пошлин против Индии рискуют импортом алмазов и камней
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пошлины США против Индии могут привести к росту цен на искусственные драгоценные камни и алмазы, поскольку американцы подавляющую их часть закупают как раз в Индии, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа начнет действовать "взаимная" пошлина в 25%. Так, по итогам последних 12 месяцев США импортировали драгоценных и полудрагоценных искусственных камней на 941,4 миллиона долларов. Из них почти 88% или 824,7 миллиона долларов пришлись на поставки из Индии. Также пошлины против Индии могут ударить по 46% импорта Штатами обработанных и необработанных алмазов - это 5,46 миллиарда долларов из 11,9 миллиарда. Также проблемы могут возникнуть и с ювелирными изделиями из драгоценных металлов, так как четвертая их часть (3,48 миллиарда долларов) - индийские, а еще с природными драгоценными камнями, среди которых более 13% (264,6 миллиона долларов) из Индии. В апреле Трамп распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из-за рубежа. Базовая ставка составила 10%, но для 57 стран были установлены повышенные ставки - исходя из торгового дефицита США с каждой из них. С учетом просьб о переговорах от более чем 75 государств, действия этих повышенных тарифов были приостановлены до 9 июля, затем данный срок продлили до 1 августа. Затем, в конце июля, президент США подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Новые пошлины вступают в силу в четверг 7 августа. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
