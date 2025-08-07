Пошлины против Индии могут ударить по поставкам тканей в США

https://ria.ru/20250807/poshliny-2034006645.html

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пошлины Соединенных Штатов на импорт из Индии могут ударить по поставкам в США ковров, шелка, тканей растительного происхождения, синтетической пряжи и волос для париков, поскольку их заметная доля приобретается американцами у индусов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа начнет действовать "взаимная" пошлина в 25%. Так, США за последние 12 месяцев приобрели ковров на 3,37 миллиарда долларов, из которых почти 38% или 1,27 миллиарда пришлись на Индию. Кроме того Индия заняла заметную долю в американском импорте различных растительных волокон и тканей на их основе. Например, на страну пришлось 72,4% американского импорта кокосовых волокон, которые применяются как при создании мебели, так и в уходе за растениями. Это 41,4 миллиона долларов из 57,2 миллиона. Также из Индии приезжало 71,7% тканей из джутовых волокон, нужных для производства веревок, ковров и мешков - на 29,2 миллиона долларов (из 40,7 миллиона), а также более 41% прочих видов растительных тканей - на 1,9 миллиона долларов и почти 30% льняных тканей - на 200,1 миллиона долларов. Проблемы у США могут возникнуть и с некоторыми видами синтетики: Вашингтон покупает у Нью-Дели треть тканей, в которых смешаны хлопок и синтетика (5,2 миллиона долларов) и четверть синтетической пряжи (33,3 миллиона долларов). Еще США могут лишиться трети импорта сотканных вручную гобеленов (2,1 миллиона долларов). Помимо этого Индия стала основным поставщиком Штатам волос, которые применяют при создании париков, и шерсти животных, с долей в 71% и объемом поставок за последний год на 15,5 миллиона. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.

