ЕС хочет снизить зависимость от США из-за пошлин, пишет Bloomberg

ЕС хочет снизить зависимость от США из-за пошлин, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.08.2025

ЕС хочет снизить зависимость от США из-за пошлин, пишет Bloomberg

2025-08-07

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Евросоюз на фоне американских пошлин хочет найти новые потребительские рынки, чтобы будущие президенты США не могли диктовать ему свои условия, передает агентство Блумберг. По данным агентства, официальные лица Евросоюза в частном порядке выражают свою злость из-за асимметричных требований президента США Дональда Трампа в рамках торговых сделок, а также из-за своей невозможности скооперироваться и дать ему отпор. "Ходят разговоры о поиске новых потребительских рынков в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы уменьшить силу будущих американских президентов для диктовки условий", - говорится в сообщении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

