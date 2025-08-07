Рейтинг@Mail.ru
Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 07.08.2025
00:23 07.08.2025
Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество
Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 07.08.2025
Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят развитие двустороннего... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:23:00+03:00
2025-08-07T00:23:00+03:00
в мире
россия
оаэ
москва
владимир путин
дмитрий патрушев
брикс
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. Темы переговоров Как сообщали в Кремле, президенты в четверг планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Обстановка в этом регионе заметно накалилась в июне в связи с израильской атакой по объектам Ирана, в том числе ядерным. К ударам Израиля также присоединились США. Иран ответил на агрессию своими ракетными ударами по территории Израиля, также Тегеран нанес удары по базе Эль-Удейд США в Катаре. Продолжается эскалация в зоне палестино-израильского конфликта. Москва не раз подчеркивала, что призывает все стороны конфликта к сдержанности, а также заявляла о необходимости установления в регионе устойчивого режима прекращения огня. Регулярные встречи Путин и Аль Нахайян встречались менее года назад - в октябре 2024 года. Тогда президент ОАЭ посетил сначала Москву, у него состоялась неформальная беседа с Путиным в Ново-Огарево, а официальные переговоры прошли в Кремле. После Москвы Аль Нахайян направился в Казань, где принял участие в саммите БРИКС. В ходе октябрьских переговоров лидеры РФ и ОАЭ обсудили двусторонние вопросы и международную ситуацию, в частности обстоятельно затронули ситуацию вокруг Украины. Путин тогда отдельно поблагодарил Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису. Российский президент посещал Абу-Даби в 2023 году. Тогда на переговорах в столице ОАЭ президенты обсудили развитие сотрудничества и международную проблематику с акцентом на положение дел в ближневосточном регионе. Лидеры поддерживают активные телефонные контакты. В 2025 году состоялось несколько разговоров, в том числе в июне на фоне обострения ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Туризм, АПК, Aurus Эмираты являются одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в арабском мире. Товарооборот двух стран в 2024 году составил порядка 10 миллиардов долларов. Одним из важных аспектов двусторонних отношений является туристический обмен. По данным министерства экономического развития РФ, в прошлом году россияне совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост количества поездок эмиратских туристов в Россию составил 54%. При этом в первом квартале 2025 года эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян - более 466 тысяч поездок. В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям. Для комфорта пребывания иностранных туристов в России внедряются стандарты "Халяль" и Muslim friendly. Первые отели в Москве, Казани и Сочи уже прошли сертификацию. Активно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что взаимная торговля продукцией АПК в 2024 году увеличилась на 30%. Кроме того, развивается автоиндустрия, с ноября 2023 на производственной площадке в Абу-Даби идет сборка автомобилей Aurus. Интерес к президентскому автомобилю проявлял и сам Аль Нахайян. Как рассказывал Путин, он обсуждал машину со своим коллегой из ОАЭ, подчеркивая, что Aurus - на 100% российская разработка. Развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество между странами. Так, ОАЭ примут участие в первом музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве осенью.
россия
оаэ
москва
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
в мире, россия, оаэ, москва, владимир путин, дмитрий патрушев, брикс
В мире, Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, БРИКС
Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество

Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике
Вчера, 14:27

Темы переговоров

Как сообщали в Кремле, президенты в четверг планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Обстановка в этом регионе заметно накалилась в июне в связи с израильской атакой по объектам Ирана, в том числе ядерным. К ударам Израиля также присоединились США. Иран ответил на агрессию своими ракетными ударами по территории Израиля, также Тегеран нанес удары по базе Эль-Удейд США в Катаре. Продолжается эскалация в зоне палестино-израильского конфликта.
Москва не раз подчеркивала, что призывает все стороны конфликта к сдержанности, а также заявляла о необходимости установления в регионе устойчивого режима прекращения огня.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В прошлом году перевозки между Россией и ОАЭ выросли в два раза
31 июля, 20:41

Регулярные встречи

Путин и Аль Нахайян встречались менее года назад - в октябре 2024 года. Тогда президент ОАЭ посетил сначала Москву, у него состоялась неформальная беседа с Путиным в Ново-Огарево, а официальные переговоры прошли в Кремле. После Москвы Аль Нахайян направился в Казань, где принял участие в саммите БРИКС. В ходе октябрьских переговоров лидеры РФ и ОАЭ обсудили двусторонние вопросы и международную ситуацию, в частности обстоятельно затронули ситуацию вокруг Украины. Путин тогда отдельно поблагодарил Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.
Российский президент посещал Абу-Даби в 2023 году. Тогда на переговорах в столице ОАЭ президенты обсудили развитие сотрудничества и международную проблематику с акцентом на положение дел в ближневосточном регионе.
Лидеры поддерживают активные телефонные контакты. В 2025 году состоялось несколько разговоров, в том числе в июне на фоне обострения ситуации вокруг ирано-израильского конфликта.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ по налогообложению
7 июля, 14:42

Туризм, АПК, Aurus

Эмираты являются одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в арабском мире. Товарооборот двух стран в 2024 году составил порядка 10 миллиардов долларов.
Одним из важных аспектов двусторонних отношений является туристический обмен. По данным министерства экономического развития РФ, в прошлом году россияне совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост количества поездок эмиратских туристов в Россию составил 54%. При этом в первом квартале 2025 года эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян - более 466 тысяч поездок. В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям.
Для комфорта пребывания иностранных туристов в России внедряются стандарты "Халяль" и Muslim friendly. Первые отели в Москве, Казани и Сочи уже прошли сертификацию.
Активно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что взаимная торговля продукцией АПК в 2024 году увеличилась на 30%. Кроме того, развивается автоиндустрия, с ноября 2023 на производственной площадке в Абу-Даби идет сборка автомобилей Aurus. Интерес к президентскому автомобилю проявлял и сам Аль Нахайян. Как рассказывал Путин, он обсуждал машину со своим коллегой из ОАЭ, подчеркивая, что Aurus - на 100% российская разработка.
Развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество между странами. Так, ОАЭ примут участие в первом музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве осенью.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
18 июня, 14:09
 
В миреРоссияОАЭМоскваВладимир ПутинДмитрий ПатрушевБРИКС
 
 
