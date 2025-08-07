https://ria.ru/20250807/politika-2033824135.html

Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество

Президенты России и ОАЭ обсудят двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. Темы переговоров Как сообщали в Кремле, президенты в четверг планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Обстановка в этом регионе заметно накалилась в июне в связи с израильской атакой по объектам Ирана, в том числе ядерным. К ударам Израиля также присоединились США. Иран ответил на агрессию своими ракетными ударами по территории Израиля, также Тегеран нанес удары по базе Эль-Удейд США в Катаре. Продолжается эскалация в зоне палестино-израильского конфликта. Москва не раз подчеркивала, что призывает все стороны конфликта к сдержанности, а также заявляла о необходимости установления в регионе устойчивого режима прекращения огня. Регулярные встречи Путин и Аль Нахайян встречались менее года назад - в октябре 2024 года. Тогда президент ОАЭ посетил сначала Москву, у него состоялась неформальная беседа с Путиным в Ново-Огарево, а официальные переговоры прошли в Кремле. После Москвы Аль Нахайян направился в Казань, где принял участие в саммите БРИКС. В ходе октябрьских переговоров лидеры РФ и ОАЭ обсудили двусторонние вопросы и международную ситуацию, в частности обстоятельно затронули ситуацию вокруг Украины. Путин тогда отдельно поблагодарил Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису. Российский президент посещал Абу-Даби в 2023 году. Тогда на переговорах в столице ОАЭ президенты обсудили развитие сотрудничества и международную проблематику с акцентом на положение дел в ближневосточном регионе. Лидеры поддерживают активные телефонные контакты. В 2025 году состоялось несколько разговоров, в том числе в июне на фоне обострения ситуации вокруг ирано-израильского конфликта. Туризм, АПК, Aurus Эмираты являются одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в арабском мире. Товарооборот двух стран в 2024 году составил порядка 10 миллиардов долларов. Одним из важных аспектов двусторонних отношений является туристический обмен. По данным министерства экономического развития РФ, в прошлом году россияне совершили почти 2 миллиона поездок в ОАЭ, что на 15% больше, чем годом ранее. Рост количества поездок эмиратских туристов в Россию составил 54%. При этом в первом квартале 2025 года эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян - более 466 тысяч поездок. В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям. Для комфорта пребывания иностранных туристов в России внедряются стандарты "Халяль" и Muslim friendly. Первые отели в Москве, Казани и Сочи уже прошли сертификацию. Активно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что взаимная торговля продукцией АПК в 2024 году увеличилась на 30%. Кроме того, развивается автоиндустрия, с ноября 2023 на производственной площадке в Абу-Даби идет сборка автомобилей Aurus. Интерес к президентскому автомобилю проявлял и сам Аль Нахайян. Как рассказывал Путин, он обсуждал машину со своим коллегой из ОАЭ, подчеркивая, что Aurus - на 100% российская разработка. Развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество между странами. Так, ОАЭ примут участие в первом музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве осенью.

