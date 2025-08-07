Рейтинг@Mail.ru
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
09:09 07.08.2025
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД. РИА Новости, 07.08.2025
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД."Сегодня в 05.12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге."На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов: №289 Екатеринбург – Анапа, №11 Москва – Анапа, №121 Санкт-Петербург – Новороссийск, №473 Смоленск – Симферополь, №97 Москва – Симферополь, №507 Ижевск – Новороссийск, №255 Сосногорск – Анапа", - уточняют в СКЖД.Время задержки составляет до 3 часов.Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
краснодарский край
анапа
москва
происшествия, краснодарский край, анапа, москва, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Москва, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД.
"Сегодня в 05.12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.
"На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов: №289 ЕкатеринбургАнапа, №11 Москва – Анапа, №121 Санкт-ПетербургНовороссийск, №473 СмоленскСимферополь, №97 Москва – Симферополь, №507 Ижевск – Новороссийск, №255 Сосногорск – Анапа", - уточняют в СКЖД.
Время задержки составляет до 3 часов.
Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
ПроисшествияКраснодарский крайАнапаМоскваВениамин Кондратьев
 
 
