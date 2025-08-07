https://ria.ru/20250807/poezda-2033854258.html
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае - РИА Новости, 07.08.2025
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД. РИА Новости, 07.08.2025
происшествия
краснодарский край
анапа
москва
вениамин кондратьев
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД."Сегодня в 05.12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге."На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов: №289 Екатеринбург – Анапа, №11 Москва – Анапа, №121 Санкт-Петербург – Новороссийск, №473 Смоленск – Симферополь, №97 Москва – Симферополь, №507 Ижевск – Новороссийск, №255 Сосногорск – Анапа", - уточняют в СКЖД.Время задержки составляет до 3 часов.Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
краснодарский край
анапа
москва
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
