Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/plennyy-2033829001.html
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ
Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:35:00+03:00
2025-08-07T01:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й (бригаде ВСУ - ред.), точно так же. Надоела война, поскорей бы договаривались, заключали перемирие", - сказал пленный. Он добавил при этои, что младшему офицерскому составу ВСУ безразлично, на каких условиях будет подписано мирное соглашение.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ

Пленный Носиковский рассказал, что младшим офицерам ВСУ надоела война

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский.
"Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й (бригаде ВСУ - ред.), точно так же. Надоела война, поскорей бы договаривались, заключали перемирие", - сказал пленный.
Он добавил при этои, что младшему офицерскому составу ВСУ безразлично, на каких условиях будет подписано мирное соглашение.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине
Вчера, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала