Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й (бригаде ВСУ - ред.), точно так же. Надоела война, поскорей бы договаривались, заключали перемирие", - сказал пленный. Он добавил при этои, что младшему офицерскому составу ВСУ безразлично, на каких условиях будет подписано мирное соглашение.
