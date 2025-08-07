https://ria.ru/20250807/plennyy-2033829001.html

Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ

Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025

Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ

Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T01:35:00+03:00

2025-08-07T01:35:00+03:00

2025-08-07T01:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, им надоела война, рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й (бригаде ВСУ - ред.), точно так же. Надоела война, поскорей бы договаривались, заключали перемирие", - сказал пленный. Он добавил при этои, что младшему офицерскому составу ВСУ безразлично, на каких условиях будет подписано мирное соглашение.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины