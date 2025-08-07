Рейтинг@Mail.ru
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение
22:42 07.08.2025 (обновлено: 23:18 07.08.2025)
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение - РИА Новости, 07.08.2025
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение
Дому на Невском проспекте, 103 в Санкт-Петербурге, где в четверг в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, отселение жильцов не... РИА Новости, 07.08.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Дому на Невском проспекте, 103 в Санкт-Петербурге, где в четверг в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, отселение жильцов не требуется, сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.Как сообщал городской главк СК РФ, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций в зоне обрушения. Угрозы обрушения нет, исходя из визуальных признаков. Отселения жителей не требуется", – говорится в Telegram-канале районных властей.Как отмечается, по предварительным данным, причиной обрушения стали работы по приведению квартиры в первоначальное состояние после незаконной перепланировки, которые ее владелец проводил по решению суда.По данным администрации Центрального района, четырехэтажный дом на Невском проспекте, 103 построен в 1880 году, его капитальный ремонт не проводился.
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение

Дому в Петербурге, в котором провалился потолок, не грозит обрушение

Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Дому на Невском проспекте, 103 в Санкт-Петербурге, где в четверг в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, отселение жильцов не требуется, сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.
Как сообщал городской главк СК РФ, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
"В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций в зоне обрушения. Угрозы обрушения нет, исходя из визуальных признаков. Отселения жителей не требуется", – говорится в Telegram-канале районных властей.
Как отмечается, по предварительным данным, причиной обрушения стали работы по приведению квартиры в первоначальное состояние после незаконной перепланировки, которые ее владелец проводил по решению суда.
По данным администрации Центрального района, четырехэтажный дом на Невском проспекте, 103 построен в 1880 году, его капитальный ремонт не проводился.
