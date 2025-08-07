https://ria.ru/20250807/peterburg-2034038209.html

Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение

Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение - РИА Новости, 07.08.2025

Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение

Дому на Невском проспекте, 103 в Санкт-Петербурге, где в четверг в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, отселение жильцов не... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T22:42:00+03:00

2025-08-07T22:42:00+03:00

2025-08-07T23:18:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_290c525717793c7a4a839604b3568176.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Дому на Невском проспекте, 103 в Санкт-Петербурге, где в четверг в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, отселение жильцов не требуется, сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.Как сообщал городской главк СК РФ, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций в зоне обрушения. Угрозы обрушения нет, исходя из визуальных признаков. Отселения жителей не требуется", – говорится в Telegram-канале районных властей.Как отмечается, по предварительным данным, причиной обрушения стали работы по приведению квартиры в первоначальное состояние после незаконной перепланировки, которые ее владелец проводил по решению суда.По данным администрации Центрального района, четырехэтажный дом на Невском проспекте, 103 построен в 1880 году, его капитальный ремонт не проводился.

https://ria.ru/20250807/lenoblast-2034030367.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)