Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение
2025-08-07T22:42:00+03:00
2025-08-07T22:42:00+03:00
2025-08-07T23:18:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Дому на Невском проспекте, 103 в Санкт-Петербурге, где в четверг в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, отселение жильцов не требуется, сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.Как сообщал городской главк СК РФ, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций в зоне обрушения. Угрозы обрушения нет, исходя из визуальных признаков. Отселения жителей не требуется", – говорится в Telegram-канале районных властей.Как отмечается, по предварительным данным, причиной обрушения стали работы по приведению квартиры в первоначальное состояние после незаконной перепланировки, которые ее владелец проводил по решению суда.По данным администрации Центрального района, четырехэтажный дом на Невском проспекте, 103 построен в 1880 году, его капитальный ремонт не проводился.
санкт-петербург
россия
Дому на Невском проспекте, где провалился потолок, не грозит обрушение
Дому в Петербурге, в котором провалился потолок, не грозит обрушение
