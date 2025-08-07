Кадыров и Дмитриев участвуют в переговорах президентов России и ОАЭ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и глава Минтранса РФ Андрей Никитин участвуют в переговорах лидеров России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости.
В составе российской делегации в этих переговорах участвуют в том числе глава Чечни, руководитель РФПИ и глава российского Минтранса.
