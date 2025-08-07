Рейтинг@Mail.ru
Кадыров и Дмитриев участвуют в переговорах президентов России и ОАЭ
13:41 07.08.2025 (обновлено: 13:48 07.08.2025)
Кадыров и Дмитриев участвуют в переговорах президентов России и ОАЭ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и глава Минтранса РФ Андрей Никитин участвуют в переговорах лидеров России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости. Президент ОАЭ в четверг прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в этот день в Кремле. В составе российской делегации в этих переговорах участвуют в том числе глава Чечни, руководитель РФПИ и глава российского Минтранса.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту Внуково в Москве. 7 августа 2025
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту Внуково в Москве. 7 августа 2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и глава Минтранса РФ Андрей Никитин участвуют в переговорах лидеров России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ в четверг прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в этот день в Кремле.
В составе российской делегации в этих переговорах участвуют в том числе глава Чечни, руководитель РФПИ и глава российского Минтранса.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
