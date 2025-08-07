Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приамурья поздравил строителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
13:12 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/orlov-2033909266.html
Губернатор Приамурья поздравил строителей с профессиональным праздником
Губернатор Приамурья поздравил строителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 07.08.2025
Губернатор Приамурья поздравил строителей с профессиональным праздником
Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:12:00+03:00
2025-08-07T13:12:00+03:00
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_a8199d21638b502766f1160037d347ae.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, сообщает правительство региона. Торжественное мероприятие состоялось в четверг в Амурской областной филармонии. "Профессия строителя очень важная и очень сложная. Амурская область показывает хорошие результаты в строительной сфере, нам есть чем гордиться. В прошлом году было введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. В этом году стоит задача сохранить достигнутые показатели. У нас колоссальные объемы сегодня как в жилищном, так и в промышленном строительстве", - приводятся в сообщении слова Орлова. Также глава региона отметил важную цель властей – снижение количества иностранных работников в строительной отрасли. "У нас ежегодно сокращается количество патентов для иностранных рабочих. Одними запретами не обойтись, мы это понимаем. Дальневосточный государственный аграрный университет в ближайшие несколько лет будет получать федеральное финансирование на свое развитие. В этом вузе готовят не только аграриев, но и, как вы знаете, специалистов для промышленно-гражданского строительства. Мы будем всячески этому содействовать и помогать", - добавил Орлов. В своем приветствии губернатор подчеркнул значимость Российско-Китайского строительного форума, который состоялся в рамках "АмурЭкспо" в Благовещенске в мае. Орлов вручил награды ветеранам отрасли и отличившимся строителям.
https://ria.ru/20250730/priamure-2032301971.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0fbf2be0bae26e6e80ac677f5b8c3124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), благовещенск
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск
Губернатор Приамурья поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Орлов поздравил строителей с профессиональным праздником

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, сообщает правительство региона.
Торжественное мероприятие состоялось в четверг в Амурской областной филармонии.
"Профессия строителя очень важная и очень сложная. Амурская область показывает хорошие результаты в строительной сфере, нам есть чем гордиться. В прошлом году было введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. В этом году стоит задача сохранить достигнутые показатели. У нас колоссальные объемы сегодня как в жилищном, так и в промышленном строительстве", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Также глава региона отметил важную цель властей – снижение количества иностранных работников в строительной отрасли.
"У нас ежегодно сокращается количество патентов для иностранных рабочих. Одними запретами не обойтись, мы это понимаем. Дальневосточный государственный аграрный университет в ближайшие несколько лет будет получать федеральное финансирование на свое развитие. В этом вузе готовят не только аграриев, но и, как вы знаете, специалистов для промышленно-гражданского строительства. Мы будем всячески этому содействовать и помогать", - добавил Орлов.
В своем приветствии губернатор подчеркнул значимость Российско-Китайского строительного форума, который состоялся в рамках "АмурЭкспо" в Благовещенске в мае. Орлов вручил награды ветеранам отрасли и отличившимся строителям.
Приамурье - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Приамурье будут поощрять предприятия, которые готовят кадры
30 июля, 10:43
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Благовещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала