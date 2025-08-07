Губернатор Приамурья поздравил строителей с профессиональным праздником

https://ria.ru/20250807/orlov-2033909266.html

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, сообщает правительство региона. Торжественное мероприятие состоялось в четверг в Амурской областной филармонии. "Профессия строителя очень важная и очень сложная. Амурская область показывает хорошие результаты в строительной сфере, нам есть чем гордиться. В прошлом году было введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. В этом году стоит задача сохранить достигнутые показатели. У нас колоссальные объемы сегодня как в жилищном, так и в промышленном строительстве", - приводятся в сообщении слова Орлова. Также глава региона отметил важную цель властей – снижение количества иностранных работников в строительной отрасли. "У нас ежегодно сокращается количество патентов для иностранных рабочих. Одними запретами не обойтись, мы это понимаем. Дальневосточный государственный аграрный университет в ближайшие несколько лет будет получать федеральное финансирование на свое развитие. В этом вузе готовят не только аграриев, но и, как вы знаете, специалистов для промышленно-гражданского строительства. Мы будем всячески этому содействовать и помогать", - добавил Орлов. В своем приветствии губернатор подчеркнул значимость Российско-Китайского строительного форума, который состоялся в рамках "АмурЭкспо" в Благовещенске в мае. Орлов вручил награды ветеранам отрасли и отличившимся строителям.

