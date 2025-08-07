Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев настроены на продолжение конфликта - РИА Новости, 07.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 07.08.2025
Опрос показал, сколько украинцев настроены на продолжение конфликта
Опрос Gallup показал, что лишь 24% украинцев настроены на продолжение конфликта, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, предположив,
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Опрос Gallup показал, что лишь 24% украинцев настроены на продолжение конфликта, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, предположив, что их число может сокращаться и далее. "Служба Гэллапа об изменениях настроений на Украине. Сегодня настроено на продолжение войны лишь 24% "ирредентистов" (сторонников – ред.). И их число будет, как можно предположить, сокращаться и далее", - отметил политик. По словам Пушкова, для остальных жителей Украины конфликт превратился в потерю близких, тяжкое бремя, источник всех бед. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Gallup, 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Опрос показал, сколько украинцев настроены на продолжение конфликта

Сенатор Пушков заявил, что лишь 24% украинцев настроены на продолжение конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Опрос Gallup показал, что лишь 24% украинцев настроены на продолжение конфликта, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, предположив, что их число может сокращаться и далее.
"Служба Гэллапа об изменениях настроений на Украине. Сегодня настроено на продолжение войны лишь 24% "ирредентистов" (сторонников – ред.). И их число будет, как можно предположить, сокращаться и далее", - отметил политик.
По словам Пушкова, для остальных жителей Украины конфликт превратился в потерю близких, тяжкое бремя, источник всех бед.
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Gallup, 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
У Киева есть две альтернативы, заявил Косачев
11 мая, 06:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулАлексей Пушков
 
 
