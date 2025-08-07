https://ria.ru/20250807/opros-2033964638.html

Опрос показал, сколько украинцев настроены на продолжение конфликта

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Опрос Gallup показал, что лишь 24% украинцев настроены на продолжение конфликта, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, предположив, что их число может сокращаться и далее. "Служба Гэллапа об изменениях настроений на Украине. Сегодня настроено на продолжение войны лишь 24% "ирредентистов" (сторонников – ред.). И их число будет, как можно предположить, сокращаться и далее", - отметил политик. По словам Пушкова, для остальных жителей Украины конфликт превратился в потерю близких, тяжкое бремя, источник всех бед. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Gallup, 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

