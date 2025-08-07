https://ria.ru/20250807/opasnost-2033950305.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось четыре минуты, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось четыре минуты, сообщается в приложении МЧС России.Опасность объявили днем в четверг."Экстренная информация: отбой ракетной и авиационной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.Предупреждение длилось четыре минуты.

