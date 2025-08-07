Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/opasnost-2033862306.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:04:00+03:00
2025-08-07T10:04:00+03:00
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили накануне в 23.19 мск, она действовала более 10 часов.
https://ria.ru/20250806/rada-2033722648.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Оперштаб Курской области отменил опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Карта военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили накануне в 23.19 мск, она действовала более 10 часов.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией
6 августа, 14:49
 
БезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала