В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
2025-08-07T10:04:00+03:00
2025-08-07T10:04:00+03:00
2025-08-07T10:04:00+03:00
КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили накануне в 23.19 мск, она действовала более 10 часов.
