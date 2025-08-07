https://ria.ru/20250807/opasnost-2033862306.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 07.08.2025

КУРСК, 7 авг – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили накануне в 23.19 мск, она действовала более 10 часов.

