В Пензенской области объявили беспилотную опасность
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
