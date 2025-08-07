https://ria.ru/20250807/opasnost-2033830938.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

безопасность

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

пензенская область

2025

пензенская область, олег мельниченко, безопасность