В Калуге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения воздушного пространства в аэропорту Калуги сняты, сообщает пресс-служба аэропорта.

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Временные ограничения воздушного пространства в аэропорту Калуги сняты, сообщает пресс-служба аэропорта. Утром в четверг Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. "Временные ограничения воздушного пространства сняты", - говорится в сообщении."Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - рассказали в Росавиации.

