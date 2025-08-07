https://ria.ru/20250807/ogranicheniya-2033879619.html
В Калуге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Калуге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Калуге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения воздушного пространства в аэропорту Калуги сняты, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 07.08.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Временные ограничения воздушного пространства в аэропорту Калуги сняты, сообщает пресс-служба аэропорта. Утром в четверг Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. "Временные ограничения воздушного пространства сняты", - говорится в сообщении."Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - рассказали в Росавиации.
В Калуге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
