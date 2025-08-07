Рейтинг@Mail.ru
Более 5,6 тысячи вопросов предпринимателей Подмосковья решил ЦУР "Бизнес"
Твой бизнес
 
11:30 07.08.2025
Более 5,6 тысячи вопросов предпринимателей Подмосковья решил ЦУР "Бизнес"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подмосковный центр управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала года помог предпринимателям решить 5 664 вопроса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Чаще всего заявителям требуется консультация, которую специалисты предоставляют в течение одного рабочего дня. Наиболее востребованными темами остаются меры государственной поддержки (45% обращений), открытие и ведение бизнеса, а также вопросы земельных участков и коммерческой недвижимости. "В период с января по июль этого года специалисты ЦУР "Бизнес" получили более 5,8 тысячи обращений предпринимателей по девяти каналам связи. На данный момент 5664 обращения уже решены. Экономический эффект работы ЦУР "Бизнес" за семь месяцев 2025 года составляет свыше 2,5 миллиарда рублей. Благодаря работе специалистов бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 21,5 миллиарда рублей", — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. За весь период деятельности в ЦУР "Бизнес" поступило 29 801 обращение, из них на данный момент отработано более 99% — 29 569 обращений. Обратиться в ЦУР "Бизнес" Подмосковья можно по телефону горячей линии, а также через Инвестиционный портал Подмосковья. Поддержка предпринимателей в Московской области идет по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Более 5,6 тысячи вопросов предпринимателей Подмосковья решил ЦУР "Бизнес"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подмосковный центр управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала года помог предпринимателям решить 5 664 вопроса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Чаще всего заявителям требуется консультация, которую специалисты предоставляют в течение одного рабочего дня. Наиболее востребованными темами остаются меры государственной поддержки (45% обращений), открытие и ведение бизнеса, а также вопросы земельных участков и коммерческой недвижимости.
"В период с января по июль этого года специалисты ЦУР "Бизнес" получили более 5,8 тысячи обращений предпринимателей по девяти каналам связи. На данный момент 5664 обращения уже решены. Экономический эффект работы ЦУР "Бизнес" за семь месяцев 2025 года составляет свыше 2,5 миллиарда рублей. Благодаря работе специалистов бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 21,5 миллиарда рублей", — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
За весь период деятельности в ЦУР "Бизнес" поступило 29 801 обращение, из них на данный момент отработано более 99% — 29 569 обращений.
Обратиться в ЦУР "Бизнес" Подмосковья можно по телефону горячей линии, а также через Инвестиционный портал Подмосковья. Поддержка предпринимателей в Московской области идет по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
